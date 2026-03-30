El municipio capitalino presentó una diversa agenda de eventos culturales para el mes de abril

El municipio de San Salvador de Jujuy presentó una nutrida agenda cultural para el mes de abril, con propuestas que abarcan la música y la danza, y que se desarrollarán a lo largo de todas las semanas. Con más de veinte actividades artísticas de diversos estilos, la iniciativa busca convocar tanto a vecinos de la ciudad como a turistas que arribarán en el marco de Semana Santa, ofreciendo espectáculos en espacios culturales y también al aire libre.

En este contexto, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó que “hemos presentado, junto a diferentes referentes de la música y la danza, lo que va a ser el Abril Cultural, con más de 20 propuestas artísticas en la ciudad, de diversos estilos y musicalidades”. Asimismo, subrayó que “será un mes en el que vamos a poder brindarle a vecinos, vecinas y visitantes distintos tipos de espectáculos, algunos al aire libre y otros en los espacios culturales del municipio”.

La programación dará inicio este miércoles 1 de abril con una propuesta de música de cámara que marcará el comienzo del ciclo “Tacita de Cámara”, un programa que contará con más de dieciocho espectáculos entre el 9 y el 25 de abril. Este espacio busca promover y acercar al público a formaciones musicales más íntimas, con repertorios variados y de gran calidad artística.

En este sentido, la presidenta de la Fundación Música con Alas, Analía Sibila, expresó, “estamos muy contentos de acompañar el ciclo ‘Tacita de Cámara’, vamos a estar en Semana Santa en Ciudad de Nieva, en la exposición de Hermitas, con el Ensamble de Música con Alas, tocando un repertorio barroco de obras muy lindas para esta ocasión”.

Asimismo, agregó, “en Tacita de Cámara vamos a estar también con el Ensamble de Cuerda y vamos a estrenar una agrupación de cámara que es la Sinfonietta Música con Alas, tocando un repertorio variado de compositores populares y también compositores clásicos dirigidos por el profesor Pablo Medrano. Para nosotros es hermoso ser parte de esta convocatoria que estimula la música de cámara, que son agrupaciones más pequeñas, con violines, con trabajo de cello, violonchelo, con flautas traversa, clarinete, así que estamos muy contentos de participar”.

Otra de las propuestas destacadas será la tradicional Serenata a la Ciudad, que se llevará a cabo el 18 de abril por la noche, donde el folclore será el gran protagonista en un encuentro pensado para celebrar la identidad cultural jujeña.

Por su parte, del 24 al 29 de abril se desarrollará la Semana Latinoamericana de la Danza, que reunirá a elencos y artistas de distintos países de la región, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro para la expresión artística latinoamericana.

El cierre del mes tendrá lugar el 30 de abril con la celebración del Día Internacional del Jazz, en el Cine Teatro Municipal Select, en una propuesta impulsada junto a productores independientes como el Jazz Club Jujuy, que contará con la participación de destacados músicos nacionales e internacionales.

Al respecto, Belén López Hurtado, mánager de Jazz Club Jujuy destacó, “el 30 de abril vamos a estar dando a un encuentro de jazz, justamente por el Día Internacional del Jazz, vamos a recibir a dos músicos muy exclusivos, Juan Cruz De Urquiza, y Oscar Giunta, referentes del jazz argentino, también junto a músicos del NOA, como Matias Saluzzi, Walter Guzmán, Cristian Torres, entre otros, vamos a estar compartiendo una hermosa noche de jazz”.

En la misma línea, Alomías Lizárraga, músico y productor del Jazz Club Jujuy, invitó a la comunidad a participar, “invitamos a todo el público a ver este concierto de jazz, es un evento tan importante, ya que es el aniversario del jazz, con la participación de músicos nacionales e internacionales y también músicos locales, con un repertorio bastante variado de distintas épocas, y, celebrando este este aniversario de esta música que ha influenciado a grandes estilos de la música del mundo”.

De esta manera, abril se perfila como un mes clave para la cultura en la ciudad, con una agenda diversa y accesible que busca fortalecer el vínculo entre el arte y la comunidad.