Legislatura: La Comisión de Cultura y Turismo definió su agenda de trabajo

En el salón Marcos Paz de la Legislatura de Jujuy quedó formalmente constituida la Comisión de Cultura y Turismo, que será presidida por la diputada Mariela Ortiz, con la vicepresidencia de la diputada María Uriondo y la secretaría a cargo del diputado Diego Cruz. En el encuentro se definieron además los ejes de trabajo y la agenda legislativa para el período.

La presidenta de la comisión destacó que se inicia la actividad con una agenda amplia y plural, integrada por legisladores de distintos bloques políticos, y con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la Legislatura y la comunidad. En esa línea, remarcó la importancia de abrir el ámbito legislativo a los distintos sectores vinculados a la cultura y el turismo. “Con gran satisfacción, desde esta comisión se busca fundamentalmente poder abrir las puertas de la Legislatura a la sociedad, a la comunidad, a los actores culturales, a los actores que tienen que ver con el turismo, al sector privado, al sector público, con participación del Poder Ejecutivo”, afirmó.

En cuanto a la labor parlamentaria, Ortiz adelantó que ya ingresaron más de diez iniciativas, entre ellas proyectos vinculados al desarrollo turístico, la protección del patrimonio cultural y declaraciones de interés para obras de artistas jujeños. “Con muchos temas interesantes que ingresaron en la primera sesión ordinaria, proyectos de leyes que tienen que ver con el desarrollo turístico en la provincia, proyectos de leyes que tienen que ver con el patrimonio cultural y libros de artistas jujeños para declarar de interés”, señaló.

La legisladora también contextualizó el trabajo de la comisión en el marco de la llegada de turistas en esta época del año. “Estamos en temporadas de fines de semana largos y está viniendo mucha gente a Jujuy, creo que eso tiene que ver con una estrategia turística que lleva adelante el gobierno, pero también desde esta Legislatura siempre ponemos el marco legal a lo que es necesario para preservar, para conservar, para promocionar y mostrar la cultura, tradiciones y las raíces que tenemos como jujeños”, enfatizó.

La Comisión de Cultura y Turismo está conformada por los legisladores: Luciano Victorio Angelini, Diego Orlando Cruz, Omar Alberto Gutiérrez, María Agustina Guzmán, Mario Humberto Lobo, Mariela del Valle Ortíz, Noelia Isabel Quispe, Noemí Elizabeth Isasmendi, María Claudia Sanchez Cantaberta, María Lidia Amalia Uriondo, Matías Fernando Paterno y María Laura Tomé Gámez.