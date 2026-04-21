San Pedro: Intensifican tareas de zoonosis y fumigación en distintos barrios de la ciudad

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, continúa desarrollando distintas tareas sanitarias a través de las campañas de castración y lucha contra el dengue y la chikungunya.

A través de la Dirección de Control de Sanidad, Plagas y Zoonosis, se retomaron los trabajos de castración a pleno después de las semanas marcadas por feriados largos. “Continúa desarrollándose como siempre, bajo la misma modalidad: diez turnos por día, uno por persona, con un costo mínimo de 9 mil pesos”, contó Rubén Bonomo.

El titular del área remarcó que “pueden sacar turno de lunes a jueves, desde las 7 de la mañana. Deben traer el DNI con domicilio en la ciudad de San Pedro de Jujuy; el vecino o la vecina viene, saca el turno y recién al otro día debe traer su mascota”, detalló.

En cuanto a los trabajos de vacunación contra la rabia, destacó que “la suspendemos por el momento, ya que estamos todos abocados a los trabajos de fumigación que se vienen desarrollando en los distintos barrios de la ciudad, realizando bloqueos químicos. Una vez finalizada esta tarea, volvemos a la vacunación”.

Gran parte del equipo de Zoonosis se encuentra abocada a la fumigación. “Es un trabajo articulado con el equipo de APS del Hospital Paterson, los integrantes de la Dirección de Defensa Civil, los de Control de Vectores y nosotros desde Zoonosis hacemos el bloqueo focal. Nos enfocamos, por el momento, en los barrios Ejército del Norte y La Merced”, comentó Bonomo.

En cuanto a la forma de trabajo, explicó que “cuando aparece un caso positivo, inmediatamente procedemos al bloqueo químico. Realizamos un trabajo casa por casa; de esta manera se evita que pueda propagarse”.

Por último, Rubén Bonomo señaló que “es fundamental para la prevención el uso de repelente, la limpieza en los domicilios, evitar que se acumule agua, mantener la higiene, sacar los cacharros y los residuos. Entre todos nos debemos cuidar y evitar que se genere un brote”, concluyó.