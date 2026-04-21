Principio de incendio fue controlado en la Cooperativa de Tabacaleros

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy hizo conocer que en el día de la fecha, alrededor de las 11:00 horas, se detectó un principio de incendio en el sector de secado de palos, específicamente en las cañerías que derivan el aire caliente hacia el exterior de la planta de proceso.

La situación fue rápidamente controlada por la brigada de emergencia de la Cooperativa, con el apoyo inmediato del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Perico, actuando de manera eficiente y coordinada.

Como resultado del hecho, no se registraron daños personales, y únicamente se observaron daños materiales menores.

Actualmente, personal técnico de la Cooperativa se encuentra realizando la evaluación de los equipos afectados, estimando su reparación en las próximas horas, con el objetivo de restablecer la operatoria habitual en el menor tiempo posible.

La Cooperativa destaca la rápida respuesta de los equipos intervinientes y reafirma su compromiso con la seguridad de sus trabajadores y la continuidad de sus operaciones.