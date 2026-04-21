Diputados de la Comisión de Finanzas avalaron el proyecto FOGIN para atraer inversiones en Jujuy

La comisión de Finanzas de la Legislatura se reunió en el salón Presidente Raúl Alfonsín para tratar el proyecto de ley de Fomento para las Grandes Inversiones (FOGIN), enviado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa recibió despacho favorable y será debatida en la próxima sesión.

El presidente de la comisión, diputado Guido Luna, explicó que el proyecto apunta a que las grandes inversiones «que se quieran venir a radicar en la provincia puedan hacerlo». Precisó que el régimen comprende montos «desde los 5 millones de dólares y hasta los 199 millones de dólares», y aclaró que las inversiones superiores a ese tope «están comprendidas en el RIGI», el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de alcance nacional.

En ese marco, Luna describió que el FOGIN es un esquema similar «pero solamente de la provincia de Jujuy» y remarcó que «la intención es atraer inversiones de este tipo». El diputado subrayó que el proyecto contempla especialmente inversiones «en todos los servicios que hay alrededor de una explotación minera, y que tienen muchos servicios que son locales».

Luna señaló que existe en la provincia «mucha gente con vocación de inversión» que hasta ahora «no alcanzaba los beneficios impositivos que permite esta Ley de Fomento». Sobre las ventajas tributarias previstas en la iniciativa, puntualizó que se trata de beneficios «que nos parecen muy interesantes» y consideró «un acierto por parte del Poder Ejecutivo enviar este proyecto de ley».