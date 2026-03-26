San Pedro fortalece el deporte con un calendario deportivo con más de 30 ligas activas

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, avanza con la diagramación de las 34 ligas deportivas que se realizaron a lo largo del año pasado y planifica nuevas propuestas para esta temporada.

Desde la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, continúan los preparativos para un calendario 2026 cargado de actividades. “Las 34 ligas del año pasado van a funcionar con total normalidad durante toda esta temporada y ahora también estamos planificando nuevas ligas”, precisó José Cabrera.

El subsecretario de Deportes remarcó que “es imponente la cantidad de gente que participa en las distintas ligas: son más de diez mil ciudadanos, un número que año a año se va incrementando”.

A su vez, anunció que el 7 de abril se realizará el tradicional desfile por el Día Mundial de la Actividad Física. “Será la cuarta edición que, si bien se celebra el 6, nosotros haremos un día después nuestra jornada especial con las escuelas municipales y privadas. Por eso, llamamos a todos los que hacen deporte en la ciudad a que se acerquen a inscribirse en la Dirección de Deportes, de 7 a 13 y de 14 a 21”, indicó.

Cabrera recordó que “cuando comenzamos con estos desfiles, el primer año duró media hora, y el último, que ya se desarrolló en el Bulevar de Agua sobre avenida 25 de Mayo, se extendió por poco más de dos horas, contando con 8 mil personas que dijeron presente”.

De este modo, y como reza el eslogan en la Perla del Ramal, “San Pedro es la Capital Provincial del Deporte”, destacó el funcionario, añadiendo que “tenemos más de 80 escuelas de iniciación deportiva en los diferentes barrios de la ciudad, no solamente para niñas y niños, sino también para adolescentes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. Es amplia la oferta que tenemos, por eso siempre solicitamos que se acerquen a la Dirección de Deportes para conocer todas las disciplinas disponibles”.

Por otro lado, comentó que “todas las actividades son gratuitas; solamente solicitamos a los padres la fotocopia del DNI”.

Por último, se refirió al programa Activate: “Es una propuesta a cargo de la Dirección de Deportes que recorre todos los barrios. Lo vamos articulando con los centros vecinales, por lo que estamos armando un calendario”, finalizó Cabrera.