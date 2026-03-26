Alerta por empleo en Salta: Cae la cantidad de empresas y se pierden más de 8.600 puestos de trabajo

Un informe del CEPA advierte que continúa el deterioro del empleo formal en la provincia desde fines de 2023. La caída alcanza tanto a empleadores como a trabajadores, con fuerte impacto en pymes y sectores clave.

El mercado laboral salteño sigue mostrando señales de deterioro. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que, desde fines de 2023, se consolidó una tendencia a la pérdida de puestos de trabajo y de empresas con empleados registrados en la provincia.

Según el estudio, basado en datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 la cantidad de empleadores en Salta cayó un 3,5%, pasando de 9.041 a 8.725, lo que implica la desaparición de 316 empresas con personal registrado.

En paralelo, el empleo formal también retrocedió. En ese mismo período se perdieron 8.667 puestos de trabajo registrados, lo que representa una caída del 3,4% en la cantidad de trabajadores en la provincia.

El impacto no fue uniforme. Entre los sectores más afectados en términos de empleo aparecen la construcción —con una pérdida de 4.349 puestos— y el transporte y almacenamiento, que perdió 1.190 empleos. También se registraron caídas en actividades administrativas, el agro y el comercio.

En cuanto a las empresas, el comercio encabezó la retracción con 209 empleadores menos, seguido por el sector de alojamiento y gastronomía.

Uno de los datos más relevantes del informe es que la mayor parte del impacto recae sobre las empresas más chicas. El 99,1% de la caída en la cantidad de empleadores se concentra en firmas de hasta 500 trabajadores, es decir, pymes.

La pérdida de empleo también golpea con más fuerza a ese segmento: más de la mitad de los puestos destruidos (53,9%) corresponden a empresas de menor tamaño.

El informe concluye que, a lo largo de los primeros meses de la actual gestión nacional, se consolidó un escenario de retroceso en el empleo formal en Salta, con impacto directo en el tejido productivo y en la capacidad de generación de trabajo en la provincia.

(InfoNegocios)