San Pedro. Agua Potable realizará obras estratégicas para optimizar el servicio en el barrio La Merced

Las tareas iniciarán este viernes 27 de marzo desde las 7 horas y requerirán una interrupción programada del suministro hasta la tarde.

Agua Potable de Jujuy informa a la comunidad de San Pedro que, en el marco del plan de mejoras de infraestructura hídrica, este viernes 27 de marzo se llevarán a cabo importantes trabajos operativos sobre el acueducto de 300 mm de material asbesto cemento, ubicado en el margen de la Ruta Nacional 34.

La intervención técnica consiste en la realización de un «By-pass» estructural, una maniobra necesaria para garantizar la estabilidad del sistema y mejorar la distribución del líquido elemento en la zona.

Debido a la complejidad de las tareas, se producirá una interrupción temporal del servicio de agua potable que afectará a la totalidad del barrio La Merced. El corte iniciará a las 07:00 horas y se estima que las maniobras técnicas finalicen alrededor de las 16:00 horas. Una vez concluidos los trabajos, el servicio entrará en su última etapa de normalización.

Agua Potable de Jujuy aclara que el restablecimiento de la presión será paulatino, mientras que algunos sectores recuperarán el caudal de forma inmediata, las zonas más altas podrían registrar baja presión durante el resto de la jornada hasta la estabilización total de la red.

Plan de contingencia

Para mitigar el impacto de la obra, la empresa estatal dispondrá de un camión aguatero que realizará el reparto de agua de manera gratuita en los sectores altos y puntos críticos que lo requieran mientras dure el corte. Finalmente, se recomienda a los usuarios del barrio La Merced realizar un uso racional y solidario de sus reservas domiciliarias (tanques) hasta que el suministro se normalice completamente.