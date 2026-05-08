San Pedro: Coordinan estrategias y recursos para mejorar la respuesta del centro de monitoreo 911

El mismo tiene como el objetivo diagramar y fortalecer las tareas que se desarrollan desde el Centro de Monitoreo 911 en el ámbito de su jurisdicción.

Conforme los lineamientos de Jefatura de Policía de Jujuy, el jefe de la Unidad Regional 2, Comisario Mayor Ariel Mendoza, mantuvo una importante reunión de trabajo junto a jefes de dependencias, suboficiales y personal policial de calle que diariamente cumple recorridos preventivos en distintos sectores de la jurisdicción.

Durante el encuentro, se abordaron distintos aspectos relacionados al funcionamiento operativo del sistema de monitoreo y videovigilancia, haciendo hincapié en la optimización de los recursos humanos y logísticos destinados al servicio preventivo y de seguridad en toda la jurisdicción de la Unidad Regional Dos.

Asimismo, el Comisario Mayor Mendoza destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales, a fin de brindar una respuesta más rápida y eficiente ante los requerimientos de la comunidad, poniendo a disposición herramientas tecnológicas y recursos logísticos que permitan mejorar el desempeño diario del personal afectado al sistema 911.

La reunión también permitió establecer nuevas estrategias de trabajo y coordinación, orientadas a reforzar la prevención del delito y el monitoreo permanente en puntos estratégicos de la ciudad, buscando optimizar el servicio de seguridad en beneficio de la comunidad sampedreña.