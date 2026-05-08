San Pedro: Coordinan estrategias y recursos para mejorar la respuesta del centro de monitoreo 911

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El mismo tiene como el objetivo diagramar y fortalecer las tareas que se desarrollan desde el Centro de Monitoreo 911 en el ámbito de su jurisdicción.

Trataron el funcionamiento operativo del sistema de monitoreo y videovigilancia

Conforme los lineamientos de Jefatura de Policía de Jujuy, el jefe de la Unidad Regional 2, Comisario Mayor Ariel Mendoza, mantuvo una importante reunión de trabajo junto a jefes de dependencias, suboficiales y personal policial de calle que diariamente cumple recorridos preventivos en distintos sectores de la jurisdicción.

Durante el encuentro, se abordaron distintos aspectos relacionados al funcionamiento operativo del sistema de monitoreo y videovigilancia, haciendo hincapié en la optimización de los recursos humanos y logísticos destinados al servicio preventivo y de seguridad en toda la jurisdicción de la Unidad Regional Dos.

Asimismo, el Comisario Mayor Mendoza destacó la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo coordinado entre las distintas áreas policiales, a fin de brindar una respuesta más rápida y eficiente ante los requerimientos de la comunidad, poniendo a disposición herramientas tecnológicas y recursos logísticos que permitan mejorar el desempeño diario del personal afectado al sistema 911.

La reunión también permitió establecer nuevas estrategias de trabajo y coordinación, orientadas a reforzar la prevención del delito y el monitoreo permanente en puntos estratégicos de la ciudad, buscando optimizar el servicio de seguridad en beneficio de la comunidad sampedreña.

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