Voluntariado Sumar activó una jornada de recuperación urbana y contención comunitaria en Alto Comedero

Con el compromiso de transformar los espacios públicos y fortalecer los vínculos sociales, el grupo de voluntariado SUMAR llevó adelante una jornada solidaria en una plaza ubicada en la zona de las viviendas de Alto Comedero, sobre avenida Fuerza Aérea.

La actividad consistió en tareas de limpieza, pintura de juegos y forestación, logrando reacondicionar el predio como punto de encuentro para las familias de la zona.

Durante la jornada, las voluntarias y los voluntarios trabajaron codo a codo con vecinos que se acercaron espontáneamente para colaborar en la plantación de árboles y la recolección de residuos, generando un espacio de participación donde grandes y chicos se involucraron para mejorar su entorno cercano.

Desde SUMAR explicaron que este tipo de intervenciones buscan ser mucho más que una mejora estética, ya que el grupo enfoca su labor en problemáticas críticas como el empleo y la falta de oportunidades. El objetivo central es que estos espacios públicos recuperados sirvan como nodos para el desarrollo de capacitaciones y talleres destinados especialmente a jóvenes y vecinos que necesitan herramientas para su inserción laboral.

“Queremos involucrarnos con la gente, escuchar las necesidades de los vecinos y construir redes que generen oportunidades. Creemos que cuando las personas se unen y participan, pueden lograrse cambios positivos para todos”, señalaron desde el voluntariado.