Presentan proyecto para declarar de interés legislativo la 4° Marcha Federal Universitaria

La diputada provincial Verónica Valente del Bloque Justicialista, ingresó este jueves 7 de mayo un Proyecto de Declaración para que la Legislatura de Jujuy declare de interés legislativo la 4° Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional, que se realizará el próximo martes 12 de mayo en todo el país.

En la nota dirigida al presidente de la Cámara, Alberto Bernis, Valente solicitó formalmente “dar entrada” al expediente donde fundamenta la necesidad de acompañar institucionalmente la movilización universitaria.

El proyecto destaca que la marcha —convocada a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA)— tiene como ejes la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la defensa del sistema científico.

En Jujuy, la convocatoria estará encabezada por ADIUNJu y el Frente Sindical Universitario, con concentración a las 17 horas en la Facultad de Ciencias Agrarias.

Entre los fundamentos, Valente advierte que el presupuesto universitario 2026 “no cubre los gastos mínimos de funcionamiento” y que persisten obras edilicias paralizadas en la UNJu. También señala la pérdida del poder adquisitivo de docentes y no docentes, la necesidad de paritarias libres y la actualización de becas y servicios estudiantiles.

El proyecto remarca además la importancia de proteger el presupuesto del CONICET, garantizar la continuidad de los proyectos de investigación regional y defender la autonomía universitaria frente a cualquier intento de desfinanciamiento.

Al presentar la iniciativa, Valente llamó a “defender la universidad pública como uno de los pilares más profundos de nuestra identidad nacional”, y convocó a todos los jujeños a acompañar a la comunidad educativa en la marcha del 12 de mayo.

“Como egresada de la universidad pública sostengo con mucho orgullo que esta es una herramienta de movilidad social, de igualdad y de construcción de soberanía por eso defenderla es defender el futuro de nuestros jóvenes y la dignidad de nuestro pueblo” aseguró.

Además remarcó que la defensa de la educación pública “forma parte de las bases históricas del peronismo”, y que en un contexto de ajuste y desfinanciamiento “la presencia en la calle es un acto de responsabilidad colectiva”.