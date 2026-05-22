San Pedro: Con nuevas luces LED mejoran la seguridad y visibilidad en avenida Paterson

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy, procedió al recambio total de las luminarias en avenida Paterson, en el sector de La Nueva Ciudad, en el marco del plan “San Pedro Iluminado”.

A cargo del equipo de la Subsecretaría de Energía y la Dirección de Alumbrado Público, se llevó a cabo la colocación de 20 farolas de 100W y 8 columnas de doble pescante con luminarias de 150W, reforzando de manera integral la iluminación.

Los trabajos se realizaron sobre toda la avenida Paterson, en el tramo comprendido desde la vieja usina hasta el Polideportivo Mi Plaza, renovando completamente el sistema lumínico en toda la doble mano de esta importante arteria.

Se trata de una mejora significativa que brinda mayor seguridad, visibilidad y calidad urbana para todos los vecinos, transformando por completo este sector clave de la ciudad.

Por otro lado, Darío Nieva, subsecretario de Energía de la comuna sampedreña, mantuvo una importante reunión con vecinos de los barrios Bajo Moralito y 9 de Julio para relevar las problemáticas de iluminación planteadas por los residentes y avanzar en soluciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante la visita, expresó: “Dialogamos con los residentes, escuchando sus inquietudes y observando los puntos donde se requiere intervención para optimizar el alumbrado público, fortaleciendo la seguridad y la transitabilidad en cada sector”.

La idea es seguir “trabajando de manera articulada con los vecinos, comprometidos en brindar respuestas concretas a las necesidades de cada barrio”, manifestó Nieva, al tiempo que recordó: “Contamos con la línea 103 digital, en la cual pueden hacer reclamos y denuncias”.