Jujuy, presente en una nueva reunión de la Comisión Federal de Impuestos

La 549° reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) tuvo lugar en la sede del organismo, ubicada en Ciudad de Buenos Aires.

En la sede de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), se realizó un nuevo encuentro del Comité Ejecutivo. En representación de la provincia de Jujuy, participó el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, acompañado del subsecretario de Egresos Públicos, Manuel Alaniz.

En la oportunidad se trataron temas fiscales y financieros de las 23 provincias, CABA y Nación, ámbito donde los referentes de cada jurisdicción se unen para articular una agenda común en torno al sistema de distribución de fondos coparticipables.

En este marco, como representante titular de la provincia de Jujuy, participó el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, acompañado del subsecretario de Egresos Públicos, Manuel Alaniz.

La CFI cumple el rol de fiscalizar la distribución de recursos según la Ley de Coparticipación N° 23.548, encontrándose además facultada para asesorar al Congreso en la elaboración de todo proyecto de Ley de contenido tributario, así como también a los entes públicos locales.