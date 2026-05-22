El Poder Judicial conmemoró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810

En el marco de las actividades conmemorativas por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo de 1810, el Poder Judicial realizó hoy, 22 de mayo, un acto institucional en el Centro Judicial San Pedro de Jujuy.

La ceremonia fue encabezada por los jueces de la Suprema Corte de Justicia Dres. Federico Francisco Otaola – presidente-, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Mercedes Arias; con la presencia del Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Alejandro Bosatti y su Adjunto, Dr. Diego Chacón; el intendente de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Dr. Julio Bravo.

Asistieron también jueces, defensores públicos oficiales, fiscales, la secretaria de Superintendencia Dra. Florencia Zalloco, funcionarios y empleados judiciales; y la Banda de Música Juvenil de la Unidad Regional Nº 2 San Pedro de Jujuy de la Policía de la Provincia.

En el marco del acto protocolar, desarrollado en el ingreso del edificio judicial sampedreño, se realizó el izamiento de las Banderas Nacional Argentina y Nacional de la Libertad Civil con la participación de jueces, funcionarios y empleados, en un emotivo momento que reafirmó el compromiso institucional con los valores patrios y republicanos.

Acompañaron a los jueces de la Suprema Corte de Justicia en el izamiento de las enseñas patrias las juezas Dras. Silvia Elena Yécora y Pamela de las Cruces; los jueces Dres. Oscar Alberto Nuttini y Matías Leonardo Nieto; las funcionarias Dras. Mariana Rebeca Roldán y María Belén Mayans; y los empleados Teresa Zuco Jaramillo y Matías Bejarano.

Luego, en el hall central de la sede judicial, los presentes entonaron fervorosamente el Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música Juvenil dirigida por el Suboficial Principal Profesor de Música Martín Ubeid.

Inmediatamente, ante una nutrida presencia de jueces, funcionarios y empleados, el Dr. Federico Otaola expresó su beneplácito por la realización de este tradicional acto de la justicia jujeña, por primera vez, en el Centro Judicial San Pedro de Jujuy.

Más adelante en su alocución, el magistrado destacó el proceso de descentralización del servicio judicial y la presencia territorial de la justicia en la geografía provincial. En ese sentido, remarcó que actualmente se cuenta con cinco centros judiciales distribuidos estratégicamente en la provincia, lo que permite mantener una relación constante y cercana con la comunidad.

Asimismo, resaltó la importancia de mantener vivas las tradiciones nacionales y fortalecer los valores de unidad, compromiso y respeto por la historia argentina. En ese marco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia reflexionó sobre el rol institucional del Poder Judicial en democracia.

El acto se desarrolló en un clima de camaradería y reflexión, reafirmando el compromiso del Centro Judicial San Pedro de Jujuy con la promoción de los valores cívicos y patrióticos, en homenaje a los acontecimientos históricos que dieron origen al primer gobierno patrio argentino.

La actividad finalizó con el tradicional chocolate patrio, preparado por personal de Intendencia y Mayordomía del Poder Judicial.