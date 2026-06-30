San Pedro: Anunciaron nuevas líneas de crédito y beneficios para fortalecer al comercio jujeño

Esta mañana, en el salón de actos de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, se llevó a cabo una conferencia de prensa para anunciar una serie de medidas y beneficios para comerciantes de nuestra ciudad impulsados por el Ministerio de comercio, industria y producción de Jujuy junto con el apoyo del municipio local.

En relación a este tema, Diego Suarez, secretario de industria y comercio, comentó que este paquete integral de beneficios nace en el diálogo entre el gobierno y la cámara de comercio de la provincia. Uno de los ejes del programa tiene que ver con el financiamiento puro, es decir el acceso a créditos que van desde los 5 millones para capital de trabajo, con tres meses de gracia y 12% de interés. Créditos de 7 a 50 millones de pesos con tasa simplificada del 17%. Esto mediante el consejo de la microempresa. También a través de un convenio con el Banco Macro existen líneas de crédito de hasta 30 millones, con una tasa de interés subsidiada de 29%. En cuanto a la tarjeta de crédito se reduce el costo financiero para los pagos en 6 cuotas sin interés, con el fin de mejorar la venta y consumo local.

También anunciaron que el viernes se firmará un convenio con el Banco Nación para habilitar una línea de crédito de hasta 200 millones de pesos con una tasa de interés que no superaría el 28%.

Si bien las ayudas estaban destinadas en principio a los rubros de indumentaria, calzado y gastronomía, la asistencia económica puede llegar también a otros rubros del comercio local.

Los interesados en obtener más información sobre estos beneficios pueden ingresar a la página oficial www.produccion.jujuy.gob.ar , o bien visitar las oficinas de la secretaria de Modernización de la Municipalidad de San Pedro ubicadas en la planta alta del edificio ex tribunales (Sarmiento y Rogelio Leach).

Estuvieron presentes el secretario de Modernización Danilo Montanari, el presidente del Concejo Deliberante Marcelo Castro, el sub secretario de Modernización Ivan Wierna, entre otros funcionarios locales, de producción y comerciantes sampedreños.