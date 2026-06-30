Atención odontológica sin coseguro en San Salvador para afiliados del ISJ

La obra social provincial informó que se encuentra en plena vigencia el convenio de cooperación con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) informa que se encuentra en plena vigencia el convenio de cooperación con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, por el cual los afiliados pueden acceder a servicios odontológicos sin pago de coseguro.

Son once los Centros de Participación Vecinal (CPV) y Centros de Integración Comunitarios (CIC) disponibles para atención odontológica para niños y adultos.

Tratamientos de conducto, extracciones y arreglos en general son las prestaciones previstas para afiliados y grupo familiar.

Por consultas, concurrir a Casa Central del ISJ, ubicada en Alvear N° 745, Capital.

Puntos de servicios odontológicos

CPV Malvinas: Mejías 198. Horarios de 8 a 13 y de 14 a 19.

CIC Alberdi: José de Alberro 716. Horarios de 8 a 13 y de 14 a 19.

Consultorio “Amado Jorge”: Oscar Orías 261. Horarios de 8 a 13 y de 14 a 19.

CPV Chijra: Las Llamas 29 esquina Los Manantiales. Horarios de 8 a 13 y de 14 a 19.

SIMI Campo Verde: Muña Muña s/n. Horarios de 8 a 13 y de 14 a 19.

CPV B-6: Pampa Blanca 1335. Horarios de 8 a 13 y de 14 a 19.

Reyes: Jorge Cafrune 1572. Horario de 8 a 13.

Escuela “Marina Vilte”: Atención exclusiva para alumnos de la institución. Horarios de 8 a 13 y de 14 a 19.

CIC Che Guevara: Horarios de 8 a 13 y de 14 a 19.

CPV Santa Ana: Horarios de 8 a 13 y de 14 a 19.