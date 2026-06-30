«Mi lote, en regla» fortalece la regularización de lotes fiscales en Valles, Quebrada y Ramal

El plan de regularización de lotes llegó con relevamientos a Palma Sola y Tilcara, y pronto entregará documentación en El Talar y Los Alisos.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV) realizó diferentes operativos en el marco del plan «Mi lote, en regla», con el objetivo de avanzar en la regularización de lotes fiscales.

Desde la SECOTyH y su Dirección de Regularización Dominial, diversas localidades reciben a equipos que recorren barrios relevando la situación habitacional, y manteniendo un diálogo permanente con la ciudadanía. El propósito es avanzar hacia la entrega de documentos de adjudicación, certificados de posesión y escrituras en un camino que configura mayor seguridad jurídica, derechos y calidad de vida.

«Mi lote, en regla», en territorio: Palma Sola y Tilcara

En el barrio Santa Rita de la localidad de Palma Sola, los equipos de la SECOTyH relevaron 29 manzanas, donde corroboraron si los lotes están habitados y si las familias residentes cuentan con la documentación necesaria para avanzar en el proceso de regularización dominial.

En Tilcara, en tanto, las inspecciones fueron en el barrio OSPU, donde además se avanzó con la firma de declaraciones juradas y la recepción de documentación por parte de las familias del sector para avanzar en las instancias administrativas necesarias para la posterior entrega de documentación que legitima la tenencia de lotes.

Próximas entregas y avances en regularización: El Talar y Los Alisos

En el barrio Ruth Navea de la localidad de Los Alisos, que ya cuenta con plano de loteo aprobado, está previsto llevar adelante un importante operativo territorial con el objetivo de promover la adhesión de las familias al compromiso de pago establecido en el plan «Mi lote, en regla».

Este operativo busca acompañar a las familias en el proceso de regularización dominial facilitando información real y también fortaleciendo el diálogo con la ciudadanía. En lo que va del año, más de 120 familias ya adhirieron al plan de pago, lo que les permite acceder a un plan de pago flexible y acorde a sus posibilidades con el que avanzan a una tenencia regular y a convertirse dueños legítimos de sus inmuebles.

En las próximas semanas, la SECOTyH entregará más de 90 certificados de posesión de lotes fiscales a familias de El Talar que ya completaron la presentación de la documentación requerida para acreditar su legítima ocupación.