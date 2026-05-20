San Lorenzo empató 2-2 con Santos y se acerca a clasificar en la Copa Sudamericana 2026

El “Ciclón” se jugará el pase en la última fecha, ante Recoleta.

San Lorenzo empató 2-2 con el Santos de Brasil en un partido de dos tiempos muy distintos y consiguió un punto fundamental, que lo acerca a la siguiente instancia y lo hace depender de sí mismo para ser líder del grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El partido fue disputado esta noche, en el estadio Urbano Caldeira, por la quinta fecha del certamen continental.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el local se impuso con tantos de los delanteros Gabriel Bontempo, en el primer minuto reglamentario, y Gabriel Barbosa, en el primer minuto de descuento de la primera etapa, mientras que el “Ciclón” empató con tantos del carrilero Matías De Ritis, en 27 de la segunda mitad y el delantero Rodrigo Auzmendi a los 40.

El empate mantiene al equipo argentino dependiendo de sí mismo, al ser líder de la zona con siete puntos en un grupo de mucha paridad, necesitando empatar para asegurar el pase y ganar para quedarse con el primer puesto, que lo haría evitar los 16avos de final, mientras que Santos ocupa el último lugar con apenas cuatro puntos y sin triunfos.

En la última fecha, el “Ciclón” jugará como local ante Recoleta de Paraguay mientras que el conjunto brasileño recibirá a Deportivo Cuenca de Ecuador. Ambos partidos se disputarán el próximo martes 26 de mayo, a las 21:30 (horario argentino).

Apenas un minuto después del inicio del partido, el “Ciclón” ya estaba en desventaja. Un gran contraataque llevado adelante por el extremo boliviano Miguel Terceros terminó en un centro atrás desde la izquierda del delantero Gabriel Barbosa, que Gabriel Bontempo empujó al gol por el segundo palo.

En 12 minutos, el volante uruguayo Christian Oliva se quedó con el rebote de un centro rechazado y sacó un remate potente, que se fue cerca del travesaño.

El equipo argentino tuvo su primera llegada del partido dos minutos después, con un disparo lejano del mediocampista Manuel Insaurralde, a algunos metros de la medialuna del área. Su remate se fue abriendo por el efecto que agarró la pelota y se terminó perdiendo por el primer palo.

En 20 minutos, un tiro libre del extremo Álvaro Barreal superó la barrera y buscaba el poste izquierdo del arquero Orlando Gill, que le adivinó las intenciones y pudo desviar por encima del travesaño.

En el primer minuto de descuento de la primera etapa, la fortuna favoreció al equipo local: un tiro libre cerca al borde del área de “Gabigol” se desvió en la barrera y entró pegada al poste derecho de Gill, que tuvo que cambiar de dirección y no alcanzó a detener el disparo.

En el tercer minuto de agregado, un centro desde la derecha del delantero Rodrigo Auzmendi permitió que el carrilero Matías de Ritis controle y saque un remate bajo al primer palo, con el empeine, que el guardameta Gabriel Brazao pudo desviar luego de un achique efectivo.

El primer ataque de peligro del complemento tardó 20 minutos en llegar, con un avance por izquierda de Oliva y posterior remate pinchado, que se desvió en el defensor Lautaro Montenegro y ganó altura, por lo que terminó rozando el travesaño antes de irse al córner.

Siete minutos después descontó el “Ciclón”, con un centro de un carrilero para el otro: Nicolás Tripichio puso la pelota en el área y De Ritis aprovechó un rechace defectuoso del defensor Adonis Frías para rematar de cabeza por encima del manotazo de Brazao y poner el 2-1.

En 40 minutos de la segunda parte, una buena pelota filtrada por el enganche Facundo Gulli habilitó a Auzmendi, que mantiene su excelente estado de forma: definió fuerte y cruzado ante el achique de Gabriel Brazao para igualar el partido.

Síntesis del partido:

Copa Sudamericana 2026.

Grupo D.

Fecha 5.

Santos (Brasil) 2 – 2 San Lorenzo.

Estadio: Urbano Caldeira (Brasil).

Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela).

VAR: Juan Soto (Venezuela).

Santos: Gabriel Brazao; Igor Vinicius, Adonis Frías, Lucas Verissimo, Miguel Terceros; Christian Oliva, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser, Álvaro Barreal; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

San Lorenzo: Orlando Gill; Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro, Ezequiel Herrera; Nicolás Tripichio, Nahuel Barrios, Manuel Insaurralde, Facundo Gulli, Matías De Ritis; Rodrigo Auzmendi, Alexis Cuello. DT: Gustavo Álvarez.

Goles en el primer tiempo: 1m. Gabriel Bontempo (S), 46m. Gabriel Barbosa (S).

Gol en el segundo tiempo: 27m. Mathías De Ritis (SL), 40m. Rodrigo Auzmendi (SL).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Gustavo Henrique por Benjamín Rollheiser (S), 14m. Rony por Miguel Terceros (S), 33m. Rafael Gonzaga por Álvaro Barreal (S) y Samuel Mendes por Gabriel Bontempo (S); 39m. Teo Rodríguez Pagano por Matías de Ritis (SL) y 40m. Lautaro Díaz por Christian Oliva (S).

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