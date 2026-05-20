Fraile Pintado ya cuenta con un nuevo espacio de contención para personas mayores

Desarrollo Humano reafirma el compromiso con políticas públicas destinadas al bienestar integral y la inclusión de las personas mayores.

Quedó inaugurado el Centro de Día “Virgen de Guadalupe” en Fraile Pintado, un espacio destinado a la contención, promoción de derechos y fortalecimiento de la calidad de vida de las Personas Mayores, con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola y el intendente de Fraile Pintado, José Mario Cardozo.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, se acompañó, fortaleció e impulsó la puesta en funcionamiento del Centro de Día “Virgen de Guadalupe”, espacio que pertenece al municipio de Fraile Pintado, reafirmando el compromiso con políticas públicas destinadas al bienestar integral y la inclusión de las Personas Mayores.

Durante el acto, la ministra Marta Russo Arriola destacó que la inauguración del Centro de Día representa un compromiso con las Personas Mayores, promoviendo espacios de encuentro, contención, escucha y participación activa. Asimismo, remarcó que estos lugares fortalecen derechos, generan nuevas oportunidades y contribuyen al bienestar integral.

Espacios para personas mayores

Por su parte, el intendente de Fraile Pintado, José Mario Cardozo, valoró la concreción de este nuevo espacio destinado a que las personas mayores puedan compartir, sentirse acompañadas y participar de distintas actividades, agradeciendo además el apoyo permanente del Gobierno de Jujuy y del Ministerio de Desarrollo Humano para hacer posible la puesta en funcionamiento del Centro de Día.

Las actividades se desarrollarán los días martes y jueves, de 8 a 12 horas, invitando a las personas mayores de la comunidad a participar de este nuevo espacio.

La actividad contó además con la presencia de la directora de Personas Mayores, Cintia Páez; autoridades locales, equipos técnicos y comunidad en general.