Fundación Minnesota del NOA:  “A las conocidas adicciones, se sumó ludopatía y el uso excesivo de dispositivos móviles y juegos online”

Hubo importante reunión de la Fundación Minnesota del NOA en San Pedro de Jujuy con familiares de personas con diferentes adicciones.

La Fundación Minnesota del NOA, con sede principal en la vecina provincia de Salta y con estrecha articulación en Jujuy, es una comunidad terapéutica especializada en el abordaje y recuperación de adicciones (drogas, alcohol y ludopatía).

Utiliza el reconocido Modelo Minnesota, un programa integral basado en los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos que trata la adicción como una enfermedad crónica y progresiva.

Hoy en las instalaciones del Colegio Médico de San Pedro de Jujuy se desarrolló una importante reunión organizada por la Fundación Minnesota del NOA, destinada a familiares de personas que atraviesan diferentes problemáticas de adicciones. Durante el encuentro se brindó contención, asesoramiento y herramientas para acompañar a quienes padecen consumos problemáticos.

El presidente de la Fundación Minnesota, Carlos Leguizamón, explicó el trabajo que viene realizando la Institución desde su creación en el año 2010. “Fundación Minnesota es una entidad dedicada al tratamiento y prevención de adicciones. Contamos con dispositivos de internación en la provincia de Salta y también con atención ambulatoria”, señaló.

Leguizamón detalló que el espacio que funciona en San Pedro de Jujuy está destinado exclusivamente a familiares de personas con problemas de consumo y explicó que el objetivo principal es trabajar sobre la codependencia familiar. “Entendemos que cuando una persona atraviesa una problemática de adicción, toda la familia también resulta afectada. Por eso es necesario que el grupo familiar pueda generar cambios y adquirir herramientas para acompañar el proceso de recuperación”, expresó.

El titular de la fundación indicó que las reuniones se realizan todos los miércoles de 14:30 a 16:30 horas en el Colegio Médico, ubicado sobre calle San Martín, donde participan madres, padres y otros familiares de personas con adicciones. Además, comentó que él viaja cada quince días para coordinar encuentros grupales donde se brinda orientación y acompañamiento.

Durante la jornada se abordó especialmente la problemática de la codependencia y las consecuencias emocionales que genera en las familias. “Muchas veces aparecen el miedo, la permisividad y la falta de herramientas para enfrentar la situación. Por eso trabajamos en la comunicación asertiva y en la necesidad de que toda la familia pueda involucrarse para ayudar a quien atraviesa el problema”, sostuvo.

Carlos Leguizamón explicó que la Fundación Minnesota trabaja bajo el modelo Minnesota, originado en Estados Unidos, que considera a las adicciones como una enfermedad primaria, progresiva y crónica. “Es una enfermedad que no deriva de otra y que tiende a agravarse con el tiempo si no es tratada. No existe una medicación que cure definitivamente la adicción, pero la persona puede vivir en recuperación permanente si cuenta con el acompañamiento adecuado”, afirmó.

El presidente de la Fundación también se refirió al crecimiento de los consumos problemáticos y advirtió sobre la aparición de adicciones a edades cada vez más tempranas. “Hoy no solamente tratamos alcoholismo y drogadicción, sino también ludopatía y adicciones vinculadas al uso excesivo de dispositivos móviles y juegos online”, explicó.

En ese sentido, indicó que el acceso temprano a teléfonos celulares y plataformas digitales genera nuevas formas de dependencia. “Antes los consumos problemáticos comenzaban en la adolescencia, pero actualmente vemos situaciones desde edades mucho más tempranas. Muchos niños pasan gran parte del tiempo utilizando dispositivos móviles y desarrollan conductas de dependencia”, manifestó.

Leguizamón remarcó además que el espacio está abierto a familias que atraviesan problemáticas vinculadas tanto a adicciones con sustancias como a conductas compulsivas sin sustancias. “Trabajamos sobre salud mental y consumos problemáticos en general. Muchas veces existen trastornos previos que derivan en una adicción o situaciones que se agravan por el consumo. Lo importante es que las familias sepan que no están solas y que pueden encontrar contención y orientación”, señaló.

Finalmente, el presidente de la Fundación Minnesota invitó a todas las familias de San Pedro de Jujuy y localidades cercanas que estén atravesando situaciones de consumo problemático a participar de las reuniones. “Queremos que sepan que este es un espacio de contención, de escucha y de acompañamiento. Buscamos brindar herramientas para mejorar la calidad de vida de las familias y ayudar entre todos a quienes padecen esta problemática”, concluyó.