Sam Altman plantea que la IA se pague por consumo como la luz o el agua

Sam Altman ha abierto un nuevo frente en la economía digital al proponer que la inteligencia artificial se facture como un suministro básico.

El director ejecutivo de OpenAI ha planteado que, en lugar de suscripciones fijas, los usuarios paguen por el uso real de los sistemas de IA mediante una factura mensual similar a la de la electricidad o el agua. La idea, presentada en varias intervenciones públicas recientes, supondría un cambio radical en la economía digital, al convertir el acceso a modelos avanzados en un gasto recurrente equiparable a los servicios esenciales tanto para hogares como para empresas.

La Inteligencia Artificial como servicio esencial

El planteamiento de Altman parte de una premisa clara: si la inteligencia artificial se vuelve omnipresente, pasará a ser infraestructura básica. En ese escenario, el usuario no pagaría una suscripción fija, sino una factura mensual basada en el uso de capacidad de procesamiento consumida, de forma similar a los kilovatios de la electricidad. Sin embargo, este planteamiento tiene un lado paradójico: la IA como servicio esencial depende directamente de otro suministro básico, la energía, lo que plantea dudas sobre si realmente puede considerarse independiente y esencial por sí misma. Este modelo permitiría a las empresas monetizar el enorme coste de los centros de datos, cuya demanda energética crece a un ritmo superior al de muchas redes eléctricas nacionales.

El debate se vuelve aún más complejo al considerar el impacto ambiental. Diversos análisis han estimado que la huella de carbono anual de plataformas como TikTok puede superar la de países enteros, con decenas de millones de toneladas de CO₂ generadas por centros de datos y consumo energético intensivo. Si una sola red social puede alcanzar ese nivel de gasto energético, la expansión masiva de la IA plantea interrogantes críticos sobre sostenibilidad y capacidad energética global, reforzando la necesidad de una transición hacia energías renovables.

¿Cómo cambiaría tu hogar con la factura de la IA?

Imaginemos un hogar donde, además del agua, la luz y el gas, llega cada mes una factura de inteligencia artificial. Este nuevo recibo no es opcional: refleja todo el consumo de asistentes, generadores de contenido y herramientas de IA utilizadas por la familia, desde hacer tareas escolares hasta automatizar procesos laborales. El concepto convierte la IA en un servicio esencial, cuya presencia diaria altera la manera en que se planifica el presupuesto familiar.

El escenario plantea un cambio profundo en la rutina doméstica: el consumo de datos y procesamiento ya no es invisible, sino una cifra tangible que se suma a los gastos fijos, y que obliga a pensar estratégicamente en el uso de la tecnología. Como ocurre con la factura de luz o de agua, las familias tendrían que aprender a equilibrar utilidad y coste, anticipando picos de consumo y ajustando hábitos digitales.

Las consecuencias prácticas de este mundo serían claras:

El acceso intenso a herramientas de IA se transformaría en un factor de desigualdad, donde quienes puedan pagar más tendrían ventajas evidentes en educación, trabajo y productividad doméstica.

La acumulación de suscripciones digitales junto a la nueva factura de IA podría aumentar la presión sobre presupuestos ya ajustados, obligando a decisiones económicas más estratégicas.

Los precios de la IA podrían fluctuar según oferta y demanda, igual que ocurre en el mercado energético, añadiendo un nivel de incertidumbre adicional al presupuesto familiar.

Además no podemos dejar de pensar que, si la IA se considera un servicio básico, podría estar sujeta a impuestos como el IVA sobre la luz, lo que reforzaría la necesidad de pensar en políticas de acceso equitativo y mecanismos de protección para quienes dependen de estas tecnologías para su vida diaria.

La IA llegó para quedarse: Soluciones energéticas a futuro

El verdadero obstáculo para que este modelo sea viable no es solo económico, sino energético. Los centros de datos que alimentan la IA requieren cantidades masivas de electricidad, lo que obliga a replantear el mix energético global. Sin una expansión paralela de fuentes limpias, la promesa de una IA universal chocaría con los objetivos climáticos. La discusión sobre energías limpias y su integración en la red pasa a ser un elemento central en la conversación sobre el futuro de la inteligencia artificial.

A largo plazo, la sostenibilidad del modelo también dependerá de políticas sociales similares a las que ya existen en el sector energético. Si la IA se vuelve indispensable para estudiar, trabajar o acceder a servicios públicos, podrían surgir mecanismos equivalentes al bono social para evitar exclusión tecnológica. En ese contexto, comparar proveedores o buscar las opciones más baratas del mercado dejaría de ser sólo una cuestión energética para convertirse en una decisión sobre acceso a inteligencia artificial, redefiniendo el concepto de servicio público en la era algorítmica.

Fuente: papernest.es