Multitudinario acto en Plaza de Mayo a 50 años del Golpe: Hubo críticas a Milei

Organismos de Derechos Humanos cuestionaron al Gobierno y reclamaron la liberación de Cristina Kirchner y otros detenidos durante el acto central por el 24 de marzo en Plaza de Mayo.

Organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales realizaron un multitudinario acto en Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, donde cuestionaron al gobierno nacional y reclamaron la liberación de dirigentes detenidos, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Durante la lectura del documento central, los convocantes denunciaron la existencia de persecución judicial y hablaron de presos políticos. En ese marco, hicieron referencia directa a la situación de la ex mandataria.

“La prisión y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación, en un proceso denunciado por absolutas irregularidades, durante el cual se atentó contra su vida, merece nuestra preocupación y repudio. ¡Libertad a Cristina Fernández!”, expresaron desde el escenario.

Críticas al gobierno de Milei

En el documento, los organismos apuntaron contra la administración de Javier Milei y Victoria Villarruel, a la que acusaron de impulsar políticas represivas.

“El Gobierno hace de la represión a la protesta y del ataque al derecho de huelga una política de Estado para impedir la movilización”, señalaron.

Además, sostuvieron que desde el cambio de gestión se redujeron las políticas públicas vinculadas a derechos humanos y reclamaron la continuidad de las acciones para la restitución de identidad de hijos de desaparecidos.

“El Estado debe garantizar la restitución de los nietos apropiados, pero desde la asunción del nuevo gobierno se han recortado las políticas destinadas a garantizar derechos”, afirmaron.

Militancia y apoyo a la ex presidenta

Antes del acto central, militantes de La Cámpora y de otras agrupaciones kirchneristas se concentraron frente al domicilio de la expresidenta para expresarle su respaldo.

Según se informó, Fernández de Kirchner salió al balcón para saludar a los presentes y arrojó hacia la militancia un pañuelo blanco que colgaba en el lugar, en un gesto que fue celebrado por los manifestantes.

El acto en Plaza de Mayo se realizó en el marco de las movilizaciones por el 24 de marzo, que este año tuvieron una fuerte carga política en medio de la tensión entre el Gobierno y los organismos de Derechos Humanos.

En los días previos a la marcha, se realizaron decenas de actividades para exigir Memoria, Verdad y Justicia, como la de las Abuelas de Plaza de Mayo, que lanzó la campaña “Florecerán pañuelos”.

La iniciativa consistió en intervenir pañuelos blancos con frases, nombres, símbolos, dibujos, flores; bordados, dibujados, pegados “para que florezcan historias en todos los rincones del país”.

Además, este sábado y domingo se llevaron a cabo distintas actividades alusivas en la ex ESMA en el marco del Festival Feria y Memoria, con la presencia además de bandas en vivo y disertaciones de Taty Almeida y Pérez Esquivel.

Actividades en todo el país

Tucumán. Las actividades en conmemoración de los 50 años del último golpe militar comenzaron anoche y continuarán a lo largo del día. En Tafí Viejo se realizó una vigilia que culminó con un homenaje a los obreros desaparecidos.

Para hoy, a las 9 se inició un recorrido en el Espacio para la Memoria y a las 10 habrá un acto en el Parque de la Memoria, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

El acto central está programado para las 18 horas, unificado por varios partidos políticos y organismos de derechos humanos. A las 17:30, los participantes partirán desde la ex-jefatura, donde funciona la Secretaría de Educación, hacia Plaza Urquiza, para culminar en Plaza Independencia con una oración interreligiosa a las 18:30.

Santa Fe. A las 9 se llevó a cabo un homenaje en el Panteón de la Memoria del Cementerio Municipal. Posteriormente, un acto en San José del Rincón y al mediodía un acto oficial en la ex comisaría cuarta, que funcionó como centro clandestino durante la dictadura, donde se inaugurará una muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina. A las 17, diferentes organizaciones de derechos humanos marcharán desde la plaza del Soldado hacia la plaza 25 de mayo.

Mendoza. La movilización será unificada, con todas las organizaciones de derechos humanos, espacios políticos y sindicatos marchando desde las 18, comenzando en el kilómetro 0 de San Martín y Garibaldi hasta la Casa de Gobierno. Claudia Domínguez, nieta recuperada, expresó: «Entender que mi verdad estuvo dada por la lucha y la organización de toda esta gente».

Salta. Se realiza una movilización desde las 10 en la Plaza 9 de Julio, finalizando en el Portal de la Memoria. A las 9:30 hubo actividades culturales, incluyendo una intervención de pañuelos blancos.

Jujuy. Se llevó a cabo una vigilia anoche y a las 15 comenzará una movilización desde el Parque de la Memoria hacia la Plaza Belgrano.

Buenos Aires. Concentraciones en diferentes puntos de la capital, con una marcha principal hacia Plaza de Mayo a partir de las 14. La primera convocatoria fue a las 9 frente a la ex ESMA, organizada por La Cámpora.

Córdoba. Marcha prevista a las 16 desde Colón y Cañada, con un recorrido que finaliza en la rotonda de Concepción Arenal en Ciudad Universitaria.

Emiliano Salguero, coordinador de la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, indicó: «La movilización va a partir de Colón y Cañada a las 16 y va a transcurrir por la calle Colón hasta el Colón y General Paz».

(Cadena3)