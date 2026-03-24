El mundo ecuestre en La Rural: «Nuestros Caballos»

Consolidándose como el punto de encuentro ecuestre más importante de la República Argentina, del 24 al 29 de marzo, vuelve a tomar protagonismo en la ciudad de Buenos Aires con una nueva edición de Nuestros Caballos, el evento que ya se consolidó como el gran punto de encuentro para los amantes del caballo, las tradiciones y la cultura del campo.

Durante los seis días se podrán ver más de 1000 ejemplares de ocho razas distintas, entre ellas Criollos.

Cuando hablamos de diferentes razas de caballos y su porte hay que destacar el Marwari (o Malani) una raza de caballo proveniente de la región de Marwar, hoy en el sudoeste del estado de Rajastán, en la India.Son ejemplares de aspecto muy parecido al caballo árabe, valientes de temperamento y tradicionalmente han sido usados como caballos de guerra.

La raza Marwari es autóctona de la India, en concreto del territorio de Marwar, en el estado de Rajastán y actualmente soy muy populares en los distritos de Jodhpur y Jaipur.

La característica más distintiva del caballo Marwari son sus orejas en forma de lira. Estas les permiten protegerse incluso de la arena en las zonas desérticas tan características en el subcontinente indio.

Cuando trotan estos caballos la elegancia con la que lo hacen resalta su físico. Históricamente usados por la caballería, el ejército hindú le utiliza en sus regimientos ceremoniales de caballería montada.

Los caballos Marwari muy similares a los caballos Kathiawari, otra raza equina de la India, compartiendo gran parte de la misma historia y características físicas. La principal diferencia entre el Marwari y Kathiawari es su origen geográfico original.

Los primeros son originarios de la región Marwar mientras que los Kathiawaris proceden de la península Kathiawar.

Es un caballo noble, que desde tiempos muy remotos es considerado como un verdadero ganador que solo deja el campo de batalla siendo el único vencedor, según se menciona en los círculos equinos hindúes.

El gran cierre de Nuestros Caballos, en la Ciudad de Buenos Aires será el domingo 29, con el desfile de todas las razas en la pista central, seguido por la final del rodeo criollo.

Por: María Laura Arano