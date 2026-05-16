Impusieron el nombre de León Rabbi Baldi a una calle del barrio Los Perales

El gobernador Carlos Sadir encabezó, junto al intendente Raúl Jorge, el homenaje a Rabbi Baldi en reconocimiento a su papel fundamental en la construcción del ferrocarril de la Quebrada de Humahuaca.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, junto al intendente capitalino, Raúl Jorge, realizó la imposición de León Rabbi Baldi a una calle de Los Perales, reconocimiento a su directa participación en el desarrollo y construcción del ferrocarril de la Quebrada de Humahuaca, el cual representó un hito histórico en conectividad y desarrollo para Jujuy.

Sobre la distinción, el gobernador destacó que se trata de “un hombre muy importante para la historia de nuestra provincia”, haciendo énfasis en la “visión de desarrollo, crecimiento y conexión de Jujuy con Bolivia, y el impacto productivo que esto traía, además de otras mega obras que realizó en la ciudad”.

Sadir felicitó además la decisión de colocar en la nomenclatura del cartel un código QR “para que todas las personas puedan ingresar y conocer la historia de quienes participaron en la construcción histórica y cultural de nuestra provincia”.

Finalmente, el mandatario hizo especial énfasis en “Ferrocarril y Desarrollo: La proeza del tendido a Bolivia por la Quebrada de Humahuaca”, libro de Renato Rabbi Baldi Cabanillas, nieto de León Rabbi Baldi, «el cual contiene en imágenes y relato todo el proceso de desarrollo del circuito del tren y su impacto y transformación en todo el norte de Jujuy”.