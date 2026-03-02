Salarios y desocupación: Nuevo mapa de las preocupaciones sociales que desafía a Milei

El último sondeo de opinión pública de la consultora Zuban Córdoba mostró una foto preocupante sobre las expectativas para el empleo y los sueldos.

Javier Milei y el Gobierno de La Libertad Avanza se anotaron una nueva victoria con la aprobación en el Congreso de la Nación de la reforma laboral, que solo reforzó su posición tras las elecciones legislativas en 2025, como bien se notó en el discurso de apertura de sesiones ordinarias 2026 que pronunció el Presidente el domingo. Dicho esto, el bajo poder adquisitivo de los salarios y la desocupación comienzan a calar hondo en el mapa de preocupaciones del electorado, una tendencia que el oficialismo haría bien en no desestimar.

En los primeros días de vigencia de la reforma laboral ya se dieron a conocer cierres de empresas con el consecuente despido de toda su nómina. Es el caso de la fábrica de ropa interior y corsetería de las famosas marcas Cocot y Dufour. A la vez, en las últimas semanas se conocieron casos resonantes de cierres (Fate, La Suipachense) o de reducción de personal (PwC Argentina, Cervecería y Maltería Quilmes).

Con tantas malas noticias para los trabajadores, no es de extrañar que el último sondeo de opinión pública de la consultora Zuban Córdoba mostrara una foto más preocupante sobre las expectativas para el empleo.

«Lo que viene ocurriendo es que, por un lado, si bien la inflación no está controlada, con el avance intermensual que estamos teniendo dejó de liderar las preocupaciones de los argentinos», dijo a este medio Gustavo Córdoba, líder de la mencionada consultora. «Si el poder adquisitivo del salario, el llegar a fin de mes, la posibilidad de perder el empleo ganan protagonismo. Es cierto que se multiplicó el salario medido en dólares durante este Gobierno, pero también se multiplicó el gasto que deben hacer las familias argentinas, y esa diferencia la pagamos con el empleo. Si se suma la cantidad de despidos tanto en el sector público como el privado, se forma el caldo de cultivo para una preocupación creciente», sentenció.

El peso del bolsillo

El escenario socioeconómico argentino de principios de 2026 presenta una configuración de preocupaciones donde la economía de bolsillo desplaza a los debates estructurales. Según el último informe «Express» de la consultora Zuban Córdoba, realizado a 1.500 personas entre el 23 y el 26 de febrero de 2026, la sociedad argentina manifiesta una marcada inquietud por la erosión de sus ingresos, situando la problemática salarial en el centro de la agenda pública.

Los bajos salarios y la pérdida del poder adquisitivo aparece como la principal preocupación a nivel nacional, alcanzando al 28,5% de los encuestados. Este fenómeno supera incluso a problemas históricamente centrales como la inflación o la inseguridad.

El ranking de las principales inquietudes sociales se completa de la siguiente manera:

–Bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo: 28,5%.

–Falta de empleo y desocupación: 22,7%.

–Inflación y aumento de precios: 17,7%.

–Inseguridad: 13,9%.

–Corrupción del Estado: 7,3%.

Este orden jerárquico sugiere que, si bien la inflación sigue presente en el radar social, la urgencia hoy se desplaza hacia la insuficiencia de los ingresos y la estabilidad laboral. «Si bien en anteriores encuestas aparecía la pérdida de poder adquisitivo como una preocupación, la forma en la que hicimos la consulta en esta oportunidad en la encuesta Express de febrero cambió, por lo que en rigor no tenemos con qué compararlo previamente», aclaró a este medio Gustavo Córdoba.

El estudio, basado en una muestra de 1.500 casos en toda la República Argentina, revela matices significativos cuando se segmentan los datos. Tanto hombres (29,7%) como mujeres (27,5%) coinciden en situar a los bajos salarios como su mayor desvelo. Sin embargo, se observa que la preocupación por la desocupación es más acentuada en el público femenino, alcanzando el 25,8% frente al 19,4% de los varones.

Por otro lado, para los jóvenes (18-30 años) la falta de empleo es su mayor alarma, con un 34,5%.

Entre los Adultos (31-45 y 46-60 años):predomina la preocupación por los bajos salarios, con niveles del 30,7% y 31,5% respectivamente. En tanto que para los mayores de 60 años, aunque los salarios los preocupan (27,9%), le otorgan un peso mayor a la desocupación (18%) comparado con otros segmentos adultos.

El impacto de la mirada política

Un aspecto distintivo del informe de Zuban Córdoba es cómo el origen político de los votantes moldea su percepción de la realidad.

Entre quienes votaron a Javier Milei en la primera vuelta, la inseguridad aparece como la preocupación número uno (27,5%), seguida por los bajos salarios (24,2%). En contraste, los votantes de Sergio Massa y de Juan Schiaretti priorizan casi exclusivamente la economía: un 52,8% de los electores del cordobés señalan a los salarios como el problema principal. Por su parte, el electorado de Myriam Bregman es el que mayor énfasis pone en la corrupción del estado (17,5%) después de los salarios.

El relevamiento, dirigido por Gustavo Córdoba y Ana Paola Zuban , posee un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo de +/-2.53%. Los datos finales de febrero de 2026 confirman que Argentina atraviesa un periodo de «ansiedad de ingresos», donde la agenda económica ha dejado de ser solo una cuestión de precios para convertirse en una cuestión de subsistencia y calidad del empleo.

(iprofesional)