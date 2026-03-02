Jujuy dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 y ratificó el compromiso con la educación

El acto central se desarrolló en la Escuela N° 27 de Uquía, donde se inauguraron refacciones integrales y un nuevo polideportivo. El Ejecutivo provincial ratificó que la renta de proyectos energéticos seguirá financiando la educación pública.

En un marco de celebración comunitaria y con la Quebrada de Humahuaca como escenario, la provincia de Jujuy dejó formalmente inaugurado el Ciclo Lectivo 2026. La ceremonia oficial tuvo lugar en la histórica Escuela N° 27 «Juan Galo Lavalle», establecimiento que comparte predio con el Colegio Secundario N° 26 y que hoy luce una fisonomía renovada gracias a un ambicioso plan de obras.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Alberto Bernis, y la ministra de Educación, Daniela Teseira, quienes estuvieron acompañados por la intendente de Humahuaca, Karina Paniagua, legisladores y autoridades del área educativa.

Apuesta a la descentralización y la infraestructura

La elección de Uquía para el inicio de clases no fue azarosa. El edificio escolar fue beneficiario del programa de Refacciones Integrales del PROMACE, lo que permitió no solo la puesta en valor de las aulas, sino también la inauguración de un moderno polideportivo que servirá para los niveles inicial, primario y secundario.

Durante su discurso, Alberto Bernis destacó la importancia de la presencia estatal en las zonas rurales: «Entendemos que, en los lugares alejados de los grandes centros urbanos, es donde más se necesita el apoyo de las autoridades. No hay crecimiento cultural ni productivo sin una buena educación», afirmó.

Asimismo, el vicegobernador vinculó el desarrollo educativo con la matriz productiva de la provincia, recordando que la renta generada por el Parque Solar Cauchari es el motor financiero para estas obras. Adelantó además que el gobernador Carlos Sadir continúa gestionando nuevos proyectos de minería y energía solar cuyos recursos serán volcados directamente al sistema educativo.

El aula como espacio de dignidad e inclusión

Por su parte, la ministra Daniela Teseira brindó un discurso enfocado en la «humanización» de la gestión pública. «Inaugurar una obra no es solo infraestructura; es dignidad y respeto. Es decirle a cada estudiante que su lugar importa», señaló la funcionaria, quien definió a la educación como un «acto de confianza en el futuro».

Teseira también subrayó los aspectos técnicos del inicio de clases:

Garantía de días de clase: Se ratificó el compromiso de cumplir con los 190 días de actividades efectivas, objetivo apuntalado por tutorías pedagógicas realizadas durante las semanas previas.

Articulación ministerial: Se anunció una mayor coordinación entre equipos técnicos y territoriales para fortalecer el acompañamiento a las trayectorias escolares.

Inclusión real: «No puede haber calidad educativa si dejamos a alguien atrás», sentenció la ministra, instando a los docentes a revalorizar su tarea pedagógica como formadores de personas y no solo transmisores de contenidos.

Ciclo lectivo 2026: un mensaje a la comunidad

La jornada incluyó con un recorrido por las nuevas instalaciones, donde alumnos y docentes celebraron la mejora en sus condiciones de trabajo y aprendizaje. Las autoridades cerraron el acto haciendo un llamado a los estudiantes a mantener la «constancia y dedicación» en un año que asoma con el desafío de consolidar los procesos de aprendizaje en todo el territorio jujeño.