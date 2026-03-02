Alarma energética: Qatar suspende la producción de GNL tras ataques con drones y se disparan los precios

El gigante energético QatarEnergy paraliza sus plantas tras recibir impactos de drones. El mercado mundial de gas cruje y los precios en Europa escalan.

El mercado energético global puede ingresar en una inminente zona de turbulencia sin precedentes, luego de que la compañía estatal QatarEnergy anunció este lunes la suspensión total de su producción de gas natural licuado (GNL), tras ser blanco de ataques militares en sus complejos industriales de Ras Laffan y Mesaieed.

Esta decisión, de carácter indefinido, responde a la vulnerabilidad de sus infraestructuras críticas en medio de una escalada bélica que ya compromete la seguridad del Golfo Pérsico, por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel congtra objetivos de Irán y su respuesta armada.

Según informes del Ministerio de Defensa de Qatar, drones lanzados desde territorio iraní impactaron en un tanque de almacenamiento de agua y en instalaciones de procesamiento clave. Aunque no se reportaron víctimas fatales de forma inmediata, la magnitud del daño material y la persistencia de las amenazas aéreas obligaron a la cúpula de QatarEnergy a priorizar la seguridad operativa por sobre los compromisos comerciales.

Este apagón productivo afecta el corazón del suministro de gas del que dependen potencias industriales en Asia y Europa, un insumo clave para el abastecimiento y la seguridad energética de muchos países.

La reacción de los mercados financieros no se hizo esperar. Apenas minutos después de difundirse el comunicado oficial, el precio del gas de referencia en Europa (TTF) se disparó cerca de un 50%, superando los 46 euros por megavatio hora. La volatilidad refleja un pánico fundado, ya que Qatar representa aproximadamente el 20% del suministro mundial de GNL y es el pilar sobre el cual la Unión Europea intentó reconstruir su seguridad energética tras el alejamiento del gas ruso hace cuatro años.

El suministro clave de Qatar

El conflicto con Irán, que ya había provocado incidentes en el Estrecho de Ormuz, alcanza ahora un punto de no retorno al atacar directamente la capacidad de exportación de sus vecinos. Analistas de inteligencia energética advierten que no existe un «Plan B» para reemplazar los volúmenes qataríes.

La parálisis de las 14 líneas de producción en Ras Laffan —la terminal de exportación más grande del mundo— genera un vacío que ni Estados Unidos ni Australia, otros grandes productores, pueden llenar en el corto plazo.

Las consecuencias para los países importadores de energía serán inmediatas en términos de costos. La suba del precio internacional del GNL obligará a revisar las partidas presupuestarias destinadas a la importación de combustible para el invierno. En un contexto de inflación global aún persistente, el encarecimiento del gas impactará no solo en la generación eléctrica, sino también en los costos de producción de la industria manufacturera, alimentando una nueva espiral de precios.

La Argentina, de sostenerse esta situación, no estará exenta de esta afectación, ya que en un mes deberá comenzar a planificar y concretar sus compras de GNL para los meses de invierno, de manera de asegurar el abastecimiento de la demanda pico.

Además de la producción estancada, la logística de transporte se encuentra bloqueada. El Estrecho de Ormuz, por donde transita un quinto del petróleo mundial y casi la totalidad del gas qatarí, se ha convertido en una zona de exclusión de facto para las navieras. Datos de rastreo satelital muestran que decenas de buques metaneros han interrumpido sus rutas o permanecen anclados ante el temor de nuevos ataques con drones o minas navales, lo que estrangula físicamente el comercio internacional.

Infraestructura energética en riesgo

Catar es uno de los principales productores mundiales de gas natural licuado, junto a Estados Unidos, Australia y Rusia. Comparte con Irán el más grande depósito de gas natural del mundo.

QatarEnergy considera que la parte del depósito perteneciente al Estado Golfo, el North Field, contiene alrededor del 10% de las reservas conocidas de gas natural del planeta. En los últimos años, Catar logró una serie de contratos de suministro de GNL a largo plazo con el francés Total, el británico Shell, el indio Petronet, el chino Sinopec y el italiano Eni, entre otros.

Diplomáticos en Doha y Washington trabajan contra reloj para intentar desescalar la tensión, pero la retórica de Teherán sugiere que las infraestructuras energéticas seguirán siendo objetivos estratégicos. La suspensión anunciada por QatarEnergy no solo es un problema de abastecimiento; es una señal de que la energía se ha consolidado como el arma más potente en este tablero geopolítico. La vulnerabilidad de las plantas de licuefacción ante ataques de bajo costo, como los drones, redefine los riesgos de la inversión energética global.

En las próximas semanas, la estabilidad económica de Europa y Asia dependerá de la rapidez con la que se logre restaurar la producción y la seguridad en el Golfo. Si la parálisis de QatarEnergy se extiende, el mundo se enfrentará a una crisis de suministro superior a la de 2022, con el riesgo latente de racionamiento energético en las principales economías. Por ahora, el silencio de las máquinas en Ras Laffan resuena como una alarma en todas las capitales del mundo.

(iprofesional)