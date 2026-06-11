Sadir y Mahiques presentaron el Plan Provincial para implementar la Ley de Mediación en Jujuy

La Provincia y la Nación avanzan en la articulación de políticas de acceso a la justicia con el objetivo de promover, agilizar y fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos.

El gobernador Carlos Sadir y el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, encabezaron la presentación del Plan Provincial de Implementación de la Ley de Mediación N.º 6353, una iniciativa orientada a fortalecer el acceso a la justicia a través de mecanismos ágiles de resolución de conflictos y del diálogo como herramienta fundamental para la construcción de acuerdos.

La actividad se desarrolló en el histórico Cabildo de Jujuy, donde además se firmó un Convenio de Colaboración Institucional destinado al fortalecimiento de las capacidades institucionales y la adhesión de la provincia al PRONADEM (Programa Nacional de Desfederalización y Asistencia contra el Microtráfico de Estupefacientes).

En ese marco, Sadir celebró la firma de los convenios suscriptos por el ministro de Justicia de la Nación y el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de Jujuy, Normando Álvarez García.

“Es importante el trabajo conjunto entre Nación y Provincia”, expresó el mandatario, y agregó: “Las capacitaciones y la modernización permiten que la Justicia esté más cerca de la gente”.

Asimismo, destacó la implementación de la Ley de Mediación como una herramienta clave para construir una justicia más cercana, ágil y accesible, promoviendo el diálogo como vía para la resolución de conflictos.

Por otra parte, resaltó la importancia de la adhesión al PRONADEM, que permitirá fortalecer el trabajo que la provincia viene desarrollando en el territorio fronterizo en materia de prevención y lucha contra el microtráfico de estupefacientes.

Finalmente, valoró la necesidad de continuar construyendo instituciones más sólidas y cercanas a la ciudadanía, capaces de responder a los desafíos actuales.

Capacitación de Justicia

Por su parte, Mahiques agradeció la recepción brindada por el gobernador y destacó la importancia de la jornada de formación desarrollada en Jujuy. “Es la primera capacitación que brinda el Ministerio de Justicia de la Nación en esta materia”, señaló.

Asimismo, ponderó el convenio suscripto con la provincia y el trabajo articulado que se viene desarrollando para fortalecer el acceso a la justicia y las políticas públicas vinculadas a la seguridad y la prevención del delito. “Es un placer trabajar junto con Jujuy”, concluyó.

Participaron de la actividad el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Federico Otaola; la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Jimena Belén Capece; el subsecretario de Política Criminal, Emilio Méndez Ortiz; el director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA, Martín Cardone; el vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Gabriel Miranda; jueces y fiscales federales; autoridades del Ministerio Público de la Defensa Federal; ministros del Poder Ejecutivo provincial; diputados provinciales e invitados especiales.