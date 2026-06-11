La inflación de mayo fue de 2,1% y se desaceleró por segundo mes consecutivo

El INDEC publicó el IPC del quinto mes. Bajó 0,5 puntos porcentuales respecto de abril y acumuló 14,7% en el año. La inflación de mayo fue de 2,1% y marcó otra desaceleración en su ritmo, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Subió 33,2% contra el mismo mes del año pasado y anotó una baja de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) respecto a abril. El acumulado del año avanzó al 14,7%. La división con mayor alza fue Comunicación -con el 3,4%- dado el aumento en servicios de telefonía. En segundo lugar quedó Educación (2,9%).

Mientras que las que menos aumentaron fueron Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) y Prendas de vestir y calzado (0,3%).

Esta baja representó la segunda desaceleración consecutiva del IPC: tras haberse alzado al 3,4% en marzo, la inflación comenzó a ceder hasta el 2,6% en abril (0,8 p.p. menos) y 2,1% en mayo (0,5 p.p. menos respecto de abril). Acumula una pérdida de 1,3 p.p.

A nivel de las categorías, los precios estacionales (3,5%) tuvieron el mayor incremento como consecuencia del aumento en las verduras, compensado por la caída en las frutas.

Le siguieron los regulados (2,4%) y el IPC núcleo quebró la barrera del 2%, tras finalizar en 1,9%.

El mercado había estimado un alza de 2,3% en el costo de vida de mayo. El relevamiento de las consultoras que procesó la Agencia Noticias Argentinas proyectó un número entre 2,1% y 2,4%.

Hacia adelante, la tasa de inflación debería seguir en caída y en agosto se perforaría el umbral de 2%, de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difundió el Banco Central (BCRA).

La Fundación Libertad y Progreso fue una de las que acertó con el IPC. «El shock que se temía por el vencimiento del buffer de YPF el 15 de mayo no tuvo la escala que descontábamos y el traslado a las naftas fue acotado, mientras que el ancla fiscal y la estabilidad cambiaria siguieron haciendo su trabajo sobre el resto de la canasta», explicaron.

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires -que actúa como un anticipo de la nacional- se había desacelerado al 2,1%, 0,4 p.p. menos frente a abril.

Y el ministro de Economía, Luis Caputo, también afirmó durante su exposición en el IAEF que «es una cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional».

“Hacia adelante, el contexto macroeconómico aparece relativamente más favorable, con tasas de referencia estabilizadas en niveles más bajos y un frente externo sin perturbaciones significativas. Sin embargo, el foco comienza a desplazarse gradualmente desde la inflación hacia la actividad económica, que todavía muestra una recuperación heterogénea y elevada volatilidad entre sectores (dinámica en forma de ‘serrucho’)”, señaló Joaquín Mian, economista de Fundación Libertad.

(Agencia NA)