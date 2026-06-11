La Legislatura profundiza acciones contra la trata de personas y evalúa políticas de derechos humanos

En el Salón Manuel Padilla de la Legislatura de Jujuy se reunió la Comisión de Derechos Humanos, para abordar dos temas centrales: el análisis de un proyecto de ley destinado a crear la figura de Guardianes Civiles contra la Trata y la evaluación del Informe Anual 2025 presentado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura.

Durante el encuentro, los legisladores continuaron el tratamiento de la iniciativa que busca fortalecer las acciones de prevención y detección de situaciones vinculadas a la trata de personas, una problemática que reviste especial importancia para Jujuy por su condición de provincia fronteriza.

Al respecto, el presidente de la Comisión, Matías Paterno explicó que se trata de un proyecto orientado a instituir guardianes civiles contra la trata y señaló que la comisión resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima semana para continuar enriqueciendo el texto con nuevos aportes.

En ese sentido, adelantó que serán convocados representantes de organismos provinciales, nacionales y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática. “Vamos a citar a algunas autoridades que representan al gobierno de la provincia, al gobierno nacional y a personas de la sociedad que también trabajan en la temática para que concurran y enriquezcan el proyecto y salga el mejor proyecto posible”, expresó.

El legislador destacó que la iniciativa adquiere una relevancia particular para Jujuy debido a su ubicación geográfica. “Jujuy es una provincia limítrofe, entonces sabemos que las provincias limítrofes siempre están más expuestas al tema de la trata”, afirmó, al tiempo que manifestó su expectativa de alcanzar consensos que permitan avanzar en una herramienta legislativa eficaz para la prevención de este delito.

Como segundo punto del orden del día, la comisión recibió y analizó el Informe Anual elaborado por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, documento que reúne las actividades y acciones desarrolladas por el organismo durante 2025.

Paterno valoró el trabajo reflejado en el informe y destacó la intensa actividad desplegada por el comité a lo largo del último año. “La verdad que nos sorprende y nos trae a muy buen gusto porque ha sido un año 2025 lleno de actividades”, señaló.

Asimismo, informó que la próxima semana serán convocadas las autoridades del comité para profundizar el análisis del documento y conocer en detalle las líneas de trabajo previstas para el presente año.

Finalmente, el presidente de la comisión reafirmó el compromiso de continuar impulsando iniciativas vinculadas a la promoción y protección de los derechos humanos, y destacó la labor que viene desarrollando la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura en el tratamiento de temas de interés para la comunidad jujeña.