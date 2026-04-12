Sadir se reunió con jefes comunales de Quebrada y Puna para fortalecer la gestión territorial

Con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y coordinar soluciones para los municipios de la zona, el mandatario provincial se reunió en Tilcara con más de 20 referentes locales.

En el marco de una agenda de descentralización y contacto directo con las realidades locales, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, mantuvo una mesa de trabajo integral en Tilcara con intendentes, comisionados municipales y vocales de la región de la Quebrada y Puna.

El encuentro, desarrollado en las instalaciones del Hotel de Turismo, contó también con la participación del vicegobernador, Alberto Bernis, y diversos funcionarios del gabinete provincial, consolidando un espacio de articulación política y técnica.

Presencia en el territorio

Durante la jornada, Sadir destacó que esta reunión forma parte de una dinámica de gestión que ya ha recorrido las regiones de El Ramal y Los Valles. Según explicó el mandatario, la premisa central es abordar las problemáticas de la vida política diaria y las necesidades urgentes de la comunidad desde el lugar de los hechos.

«Vinimos con la mirada puesta en el trabajo en el territorio. La idea es abordar temas vinculados a la gestión que busquen dar soluciones concretas a nuestra gente», señaló el gobernador.

Coordinación y balance de gestión

La convocatoria reunió a más de 20 referentes municipales, quienes tuvieron la oportunidad de exponer tanto los avances logrados en sus respectivas jurisdicciones como las deudas pendientes y desafíos a corto plazo.

Sadir subrayó la importancia de este «mano a mano» con los jefes comunales, destacando que el encuentro permitió al Ejecutivo provincial obtener un diagnóstico preciso al conocer in situ la situación de cada localidad, al tiempo que se propició un espacio clave para el intercambio de soluciones y el debate de opiniones en busca de mejores alternativas para los vecinos, reafirmando finalmente su compromiso de continuar trabajando de manera conjunta y «codo a codo» con todos los municipios de la región.

«Cada uno de los intendentes y comisionados han podido contar la cantidad de cosas que están haciendo en sus localidades, pero siempre hay algo más para hacer», concluyó el titular del Ejecutivo, enfatizando que la prioridad absoluta de estos encuentros es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.