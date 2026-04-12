Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 12 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 12 de abril, la temperatura rondará entre los 13 y 27, se descartan lluvias durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 12 de abril el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad se presentaría sin lluvias y los vientos del Norte correrán a una velocidad entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 90 por ciento y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del Noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por 10 ciento para esta franja del día.