«¡Basta ya de guerra!»: El fuerte mensaje de León XIV en medio de conversaciones entre EE.UU. e Irán

El santo padre denunció a los líderes mundiales que «exigen que el mundo entero se arrodille» ante sus demandas.

El papa católico, León XIV, hizo este sábado una severa crítica contra los promotores de la guerra en el marco del inicio de conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán en Islamabad.

El santo padre calificó las agresiones desarrolladas en Oriente Medio de «delirio de omnipotencia» y exhortó a los líderes de las naciones en conflicto a no convertir sus intereses «en un ídolo mudo, ciego y sordo al que sacrifican todo valor».

Al concluir el rosario por la paz en la plaza de San Pedro, el papa denunció las pretensiones de todos aquellos que «exigen que el mundo entero se arrodille» ante sus demandas. A su vez, oró por «un reino en el que no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro injusto, sino solo dignidad, comprensión y perdón». «¡Nunca más a la guerra!», sentenció.

Dirigiéndose directamente a los líderes mundiales, el sumo pontífice exclamó: «A ellos les gritamos: ¡Alto! ¡Es hora de la paz! Siéntense a la mesa del diálogo y la mediación, no a la mesa donde se planea el rearme y se deciden acciones letales». Y concluyó con firmeza: «¡Basta de la idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de ostentación de poder! ¡Basta ya de guerra! La verdadera fuerza se demuestra al servicio de la vida».

El Domingo de Ramos, el papa había intensificado sus críticas y posteriormente afirmó que la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, lanzada en Pascua sobre aniquilar la civilización iraní era «verdaderamente inaceptable».

¿Tensiones entre el Pentágono y el Vaticano?

La condena del sumo pontífice tiene lugar luego de que medios estadounidenses dieran a conocer que, en una reunión celebrada en enero, el Pentágono advirtió a un alto diplomático vaticano sobre el poderío militar de Estados Unidos y exigió que la Iglesia se alineara con Washington respecto a la guerra en Irán.

El viernes, León XIV escribió en su cuenta de X: «Dios no bendice ningún conflicto. Quien sea discípulo de Cristo, el príncipe de la paz, jamás estará del lado de quienes una vez empuñaron la espada y hoy lanzan bombas».

Por su parte, el Pentágono negó las versiones más agresivas sobre la reunión y calificó el reportaje como «altamente exagerado y distorsionado». Un portavoz del Departamento de Guerra aseguró que el encuentro con el alto diplomático vaticano fue «respetuoso y razonable», y reafirmó que Estados Unidos «da la bienvenida a un diálogo continuo con la Santa Sede». (RT)