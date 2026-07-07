Sadir reafirmó el compromiso del Gobierno con las comunidades indígenas del Ramal

Carlos Sadir encabezó un encuentro en Libertador General San Martín, ratificando el compromiso de fortalecer el diálogo, la presencia territorial y las políticas públicas destinadas a acompañar a las familias de la región.

El gobernador Carlos Sadir encabezó una jornada de encuentro con representantes de comunidades indígenas del Ramal jujeño, oportunidad en la que reafirmó el compromiso del Gobierno de Jujuy de sostener una presencia activa en el territorio y fortalecer el trabajo conjunto con las comunidades.

Acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola; la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz; autoridades municipales y referentes comunitarios, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente para atender las necesidades de cada localidad.

En ese marco, Sadir sostuvo que el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los municipios y las comunidades constituye una herramienta fundamental para dar respuestas a las demandas de la población, especialmente en el contexto social y económico que atraviesa el país. Asimismo, remarcó que la presencia del Estado en el territorio permite escuchar a los vecinos, acompañar sus necesidades y construir soluciones de manera conjunta.

Acompañamiento permanente

Por su parte, la ministra Marta Russo Arriola destacó el valor del trabajo coordinado con las comunidades para generar mayores oportunidades y seguir impulsando acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias, siempre con respeto por su identidad y su cultura.

A su turno, la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz, resaltó la tarea que se desarrolla de manera permanente junto a las comunidades, basada en la escucha, el acompañamiento y la articulación con las distintas áreas del Gobierno provincial para canalizar sus requerimientos y fortalecer las políticas públicas destinadas a estos sectores.

La jornada permitió consolidar espacios de diálogo y coordinación entre el Estado provincial, los municipios y las comunidades indígenas, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera conjunta para promover el desarrollo y la inclusión en toda la región.