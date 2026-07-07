La Selección argentina le ganó 3-2 a Egipto en un partido increíble y clasificó a cuartos de final del Mundial 2026

Los dirigidos por Lionel Scaloni se recuperaron de una desventaja de 2-0 y están entre los ocho mejores.

La Selección argentina le dio vuelta un partido increíble a Egipto y se impuso por 3-2 para clasificar a los cuartos de final del Mundial 2026.

Egipto se había puesto en ventaja a través de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko, pero los dirigidos por Lionel Scaloni revirtieron la historia gracias a los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

La Selección argentina salió dormida en el inicio del primer tiempo y a los 15 minutos recibió un tremendo baldazo de agua fría, cuando Ibrahim le ganó en las alturas a Lisandro Martínez y abrió el marcador con un gran cabezazo tras un preciso centro del mediocampista Marwan Ateya.

A partir de allí, los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron a ser más directos en cada ataque y empezaron a tener ocasiones claras de gol. La primera fue un penal que llegó tras una falta sobre Nicolás Tagliafico que el arquero egipcio Mostafa Shobeir Oufa le atajó a Lionel Messi.

Luego llegó un cabezazo de Alexis Mac Allister y un remate clarísimo dentro del área, pero Shobeir Oufa se volvió a lucir con dos increíble atajadas.

En el segundo tiempo, Egipto se replegó en defensa y quedó a la espera para aprovechar alguna contra y dar el golpe que podía ser de knock out.

Los egipcios estiraron la ventaja a los 15 minutos del complemento, cuando Mostafa Ziko anotó de contra, pero finalmente el gol fue anulado por una falta previa.

Sin embargo, el mismo jugador fue el encargado de poner el 2-0 que parecía definitivo a los 22 minutos de la segunda mitad con una contra prácticamente calcada a la anterior.

Cuando parecía que las esperanzas argentinas se diluían, el “Cuti” Romero descontó con un tremendo cabezazo tras un preciso centro de Messi.

El mismo Messi anotó la igualdad a los 38 minutos del segundo tiempo, con una tremenda volea dentro del área que gritó con todas sus fuerzas.

Finalmente, el gol de la victoria de la Selección argentina llegó a los 47 del complemento, cuando Fernández cabeceó con muchísima precisión gracias a un centro perfecto de Lautaro Martínez.

De esta manera, la Selección argentina consiguió la clasificación a los cuartos de final, donde se medirá con el ganador del partido entre Colombia y Suiza.

Las formaciones y otros detalles del partido:

Mundial 2026

Octavos de final

Argentina 3 – 2 Egipto

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

Árbitro: Francois Letexier (Fra)

Árbitro asistente 1: Cyril Mugnier (Fra)

Árbitro asistente 2: Mehdi Rahmouni (Fra)

VAR: Jérome Brisard (Fra)

Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romeo, Nahuel Molina; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Karim Hafez, Rami Rabia, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany; Haissem Hassan, Mohanad Lasheen, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah y Mostafa Ziko. DT: Hossam Hassan.

Gol en el primer tiempo: 15m. Yasser Ibrahim (E)

Goles en el segundo tiempo: 22m. Mostafa Ziko (E), 34m. Cristian Romero (A), 38m. Lionel Messi (A) y 47m. Enzo Fernández (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Hamdy Fathy por Emam Ashour (E), 20m. Nicolás González por Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez por Nicolás Tagliafico (A), 28m. Gonzalo Montiel por Nahuel Molina (A) y Mahmoud Trézéguet por Hassem Hassan (E), 35m. Omar Marmoush por Mostafa Ziko (E), 45m. Ahmed Zayed Zizo por Mohanad Lasheen (E), Nicolás Otamendi por Cristian Romero y Facundo Medina por Julián Álvarez (A).

Incidencia en el primer tiempo: 21m. Mostafa Shobeir Oufa le atajó un penal a Lionel Messi.

Incidencia en el segundo tiempo: 15m. gol anulado a Mostafa Ziko.

Agencia NA