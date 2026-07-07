El Centro Municipal de Formación Profesional Nº 1 realizó la muestra de cierre del primer semestre

Con una importante convocatoria y una destacada participación de vecinos, se realizó la muestra de cierre correspondiente a la primera cohorte de los cursos y talleres del Centro Municipal de Formación Profesional Nº 1 de Alto Comedero, que funciona en la Escuela “Marina Vilte”, nivel secundario. La jornada marcó el cierre del primer semestre de capacitación y anticipó el inicio de un nuevo ciclo formativo tras el receso invernal.

Durante la muestra, los alumnos expusieron los conocimientos y habilidades adquiridos en las distintas propuestas de formación con salida laboral, entre ellas Cocinero y Montador Electricista Domiciliario, además de las capacitaciones en Introducción al Corte y Confección, Organización de Eventos Gastronómicos, Cocina Regional y Administración de Redes Sociales y Marketing Online.

El secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, destacó la importancia de estos espacios de formación al señalar, “esta muestra es muy importante porque permite ver en la práctica todo lo que los asistentes aprendieron durante los cursos. Da gusto observar el nivel alcanzado en propuestas como cocina, cocina regional, instalaciones eléctricas y marketing, entre otras”.

En ese sentido, remarcó que estas capacitaciones representan una herramienta concreta para la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos propios. “En una época en la que muchas personas buscan un puesto en el Estado, desde estos espacios impulsamos que puedan convertirse en emprendedores, generar sus propios proyectos o integrar cooperativas de trabajo y servicios”, expresó.

Muro también informó que los certificados correspondientes a esta primera cohorte serán entregados el próximo miércoles y adelantó que, una vez finalizado el receso invernal, comenzará un nuevo ciclo de cursos con diversas propuestas de capacitación.

Además, anticipó que se analiza incorporar una nueva formación en reparación y mantenimiento de termotanques solares. Al respecto, explicó que la iniciativa surgió junto a la directora del Centro Municipal de Formación Profesional N.º 1, Jorgelina León Tognetti, a partir del crecimiento en el uso de estos equipos. “Hay una gran cantidad de termotanques solares porque se busca fomentar el uso de energías alternativas. Contar con personas capacitadas para realizar su mantenimiento no solo genera una salida laboral, sino que también beneficia a las familias al contribuir al ahorro energético”, señaló.

Finalmente, invitó a todos los interesados en acceder a una capacitación con rápida salida laboral a acercarse, a partir de las 20 horas, a la Escuela “Marina Vilte”, sector nivel secundario, donde podrán recibir información sobre la oferta de cursos disponible.

Para concluir, Muro destacó que numerosos egresados ya se encuentran desarrollando emprendimientos en rubros como corte y confección, marroquinería y electricidad. Asimismo, convocó especialmente a los adultos que aún no tuvieron la oportunidad de formarse en un oficio a sumarse al Centro Municipal de Formación Profesional N.º 1, una institución que brinda herramientas para acceder a nuevas oportunidades laborales y fortalecer el desarrollo personal.

Por su parte, la directora de Educación, Erica García, destacó que el Centro Municipal de Formación Profesional N.º 1 ofrece una amplia propuesta de capacitaciones en oficios, todas certificadas por el Ministerio de Educación y orientadas a brindar una rápida salida laboral.

Explicó que el establecimiento, que funciona desde hace varios años en Alto Comedero en horario nocturno, cuenta con cursos anuales como Cocina y Montador Electricista, además de una nueva cohorte de Energías Alternativas.

Asimismo, informó que las inscripciones para las capacitaciones cuatrimestrales estarán abiertas del 27 de julio al 8 de agosto. Finalmente, expresó su satisfacción por la culminación de un nuevo ciclo lectivo y adelantó que el próximo miércoles se realizará, en el Centro Cultural Jorge Cafrune, el acto de egreso de una nueva promoción de estudiantes, agradeciendo el acompañamiento del intendente Raúl Jorge por impulsar estas oportunidades de formación para los vecinos de Alto Comedero.