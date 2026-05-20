Sadir participó del lanzamiento oficial del test match con Australia que se jugará en Jujuy

El gobernador Carlos Sadir participó en Buenos Aires del lanzamiento oficial de los encuentros internacionales que disputará la selección argentina de rugby frente a Australia.

El gobernador Carlos Sadir participó de la presentación oficial de los encuentros internacionales que disputarán Los Pumas frente al seleccionado australiano “Los Wallabies”, en el marco de una histórica serie de test matches que tendrá a Jujuy como una de sus sedes.

El acto fue encabezado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto a los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Jujuy; además del subsecretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza. También estuvo presente el ministro de Turismo y Cultura de Jujuy, Federico Posadas.

En ese contexto, Sadir destacó la importancia de que la provincia sea anfitriona de un evento deportivo de nivel internacional y remarcó el impacto positivo que tendrá para el turismo, la actividad económica y el posicionamiento de Jujuy en el escenario deportivo mundial.

“Falta menos para que vivamos un momento histórico junto a Los Pumas en Jujuy. Vamos a disfrutar de uno de los test matches que jugarán frente a Australia”, expresó el mandatario provincial tras el lanzamiento en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Asimismo, sostuvo que “todos los jujeños vamos a acompañar este evento deportivo que fortalece el trabajo que venimos realizando junto a nuestros deportistas y al crecimiento del turismo que no para de atraer visitantes a nuestra hermosa provincia”.

Los Pumas jugarán en Jujuy

Cabe destacar que la selección argentina de rugby no disputará este año el Rugby Championship y, en su lugar, enfrentará al seleccionado australiano en dos encuentros internacionales. El primero se jugará el 29 de agosto, a las 16 horas, en el Estadio 23 de Agosto de Jujuy, mientras que la revancha tendrá lugar el 5 de septiembre, a las 18 horas, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

La realización de estos encuentros vuelve a posicionar a la Argentina como un destino destacado para el turismo deportivo internacional, generando visibilidad para las provincias anfitrionas y promoviendo el movimiento turístico y económico fuera de las temporadas tradicionales.