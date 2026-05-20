Este miércoles se realizará el lanzamiento oficial de ExpoJuy 2026

Con el objetivo de consolidar a Jujuy como un polo estratégico de negocios, inversiones y desarrollo regional, este miércoles 20 de mayo se llevará a cabo el lanzamiento oficial de la 17° edición de ExpoJuy 2026, bajo el lema “Conectando países – Creando oportunidades”.

El acto se desarrollará a las 11 horas en el Salón Éxodo del Cabildo de Jujuy y contará con la participación de autoridades provinciales, representantes diplomáticos, empresarios, cámaras sectoriales, legisladores e invitados especiales del ámbito nacional e internacional.

Organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, ExpoJuy se consolidó a lo largo de los años como la muestra multisectorial más importante del norte argentino. La edición 2026 se realizará del 9 al 12 de octubre en la Ciudad Cultural, con una propuesta renovada que buscará concentrar en cuatro jornadas una intensa agenda de actividades empresariales, institucionales y culturales.

La exposición reunirá a empresas, emprendedores, industrias, organismos públicos y delegaciones nacionales e internacionales, convirtiéndose en un espacio clave para la generación de inversiones, el intercambio comercial y la promoción del potencial productivo de la provincia.

En un contexto económico desafiante para el país, ExpoJuy apunta a transformarse en una plataforma estratégica para fortalecer vínculos comerciales, promover nuevas oportunidades de negocios y potenciar la integración regional con mercados del Mercosur y países vecinos.

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Jorge Gurrieri, destacó el fuerte acompañamiento del sector privado y de las instituciones provinciales para hacer posible una nueva edición de la muestra.

“ExpoJuy representa el espíritu emprendedor y la capacidad de crecimiento que tiene nuestra provincia. A pesar de las dificultades, Jujuy continúa apostando al desarrollo, la producción y la apertura al mundo. Esta edición será una oportunidad para mostrar todo nuestro potencial y proyectar el futuro de la provincia”, expresó.

Además de la exposición comercial e institucional, ExpoJuy 2026 prevé rondas de negocios, espacios de innovación, actividades culturales, gastronomía regional y encuentros vinculados al turismo, la industria, el comercio y las economías regionales.

Desde la organización señalaron que esta nueva edición buscará fortalecer el posicionamiento de Jujuy como un punto estratégico del Corredor Bioceánico y como una provincia con capacidad de atraer inversiones, generar empleo y ampliar su integración con los mercados internacionales.