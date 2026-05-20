Boca empató 1-1 con Cruzeiro y complica su clasificación en la Copa Libertadores 2026

Boca igualó 1-1 con Cruzeiro en un partido en el que su rendimiento fue de mayor a menor y que disputaron esta noche, en La Bombonera, por la quinta fecha del grupo D de la Copa Libertadores 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el “Xeneize” ganaba desde los 15 minutos del primer tiempo con el gol del delantero Miguel Merentiel, aunque el defensor Fagner igualó el partido en ocho minutos del segundo tiempo.

Además, la visita jugó con 10 hombres desde los 22 minutos del segundo tiempo, luego de una patada muy dura del mediocampista Gerson sobre el volante Leandro Paredes.

La igualdad dificulta el pase a octavos de Boca, que escolta el grupo con siete unidades y podría terminar la fecha afuera de la zona de clasificados a octavos de final, mientras que Cruzeiro lidera la fase con ocho puntos.

En la última fecha, el equipo que dirige Claudio Úbeda será local de la Universidad Católica de Chile, mientras que el conjunto brasileño recibirá a Barcelona de Ecuador. Ambos partidos se jugarán el jueves 28 de mayo a las 21:30.

La primera llegada de partido fue de Boca, antes del primer minuto de juego, con un disparo fuerte aunque centralizado del delantero Miguel Merentiel, que el arquero Otavio desvió por encima del travesaño.

Merentiel volvió a generar peligro cuando iban seis minutos: el delantero uruguayo anticipó al primer palo en un centro desde la izquierda del lateral Lautaro Blanco y definió de primera, pero Otavio se volvió a imponer.

A los 12 minutos, un disparo lejano y a colocar del enganche Tomás Aranda fue despejado contra un costado por el arquero brasileño, aunque el rebote fue aprovechado por el atacante Milton Giménez, que sacó un tiro rápido, de primera y de volea. De todas formas, el guardameta recuperó rápidamente la vertical y desvió el remate con las rodillas.

En 15 minutos del primer tiempo, un tiro libre excelente del mediocampista Leandro Paredes desde una posición cercana al córner izquierdo superó a Otavio y se metía por el segundo palo, antes de que Merentiel meta el pie derecho para asegurar el gol y marque el 1-0.

El conjunto brasileño no llegó al arco rival hasta los 30 minutos, con una trepada por derecha del delantero Kaio Jorge, quien encaró pero no pudo superar al arquero Leandro Brey, que se abalanzó contra la pelota luego de un achique efectivo.

En el octavo minuto del segundo tiempo, un buen centro rasante desde el costado izquierdo cruzó toda el área para la aparición de Fagner, libre de marca, que disparó bajo al primer palo para vencer a Brey y poner el 1-1.

A los 17 minutos de la segunda parte, un desborde por izquierda del talentoso enganche Matheus Pereira terminó en un centro atrás para el extremo Christian, que tuvo que rematar “de tres dedos” para evitar la llegada de un defensor rival y su tiro se fue apenas desviado por el segundo poste.

Tres minutos más tarde, un pase largo de Paredes hacia el costado izquierdo terminó en un remate de Merentiel, que salió fuerte aunque nuevamente centralizado, permitiendo que Otavio lo desvíe.

En 22 minutos de la segunda mitad, el volante Gerson vio la roja directa luego de una durísima infracción contra Paredes, al tirarse al suelo con vehemencia e impactarlo a la altura de la rodilla.

El propio mediocampista campeón del Mundo se hizo cargo del tiro libre, a algunos metros del borde del área, con un disparo al primer palo que rozó la red, por el costado externo.

A los 32 minutos, un centro del carrilero Malcom Braida que llegó desde la derecha permitió el cabezazo del delantero Exequiel “Changuito” Zeballos, que se fue cerca del poste derecho de Otavio.

En 41 minutos la visita tuvo una llegada de mucho riesgo, cuando el delantero Neiser Villarreal le ganó el duelo físico al defensor Lautaro Di Lollo y tuvo libertad, ante un rival adelantado, para avanzar por izquierda y encarar a Brey, aunque su disparo salió centralizado y fue detenido por el guardameta.

En el undécimo minuto de descuento, Aranda se quedó con un rechazo defensivo rival y remató a algunos metros de la medialuna del área rival, con un disparo que se fue apenas por encima del travesaño.

Síntesis del partido: Copa Libertadores 2026

Grupo D.

Fecha 5.

Boca 1 – 0 Cruzeiro (Brasil).

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).

VAR: Álvaro Arteaga (Venezuela).

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otavio; Fagner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson; Bruno Rodrigues, Matheus Pereira, Christian; Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Gol en el primer tiempo: 15m. Miguel Merentiel (B).

Gol en el segundo tiempo: 8m. Fagner (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 22m. Gerson expulsado (C).

Cambios en el segundo tiempo: 18m. Luis Sinisterra por Bruno Rodrigues (C); 27m. Exequiel Zeballos por Tomás Belmonte (B); 30m. Kaua Moraes por Fagner (C), 36m. Joao Marcelo por Matheus Pereira (C) y Neiser Villarreal (C); 40m. Ángel Romero por Milton Giménez (B).

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