Sadir participó de un encuentro nacional sobre buenas prácticas judiciales

Jujuy se constituyó en epicentro de un enriquecedor debate nacional, al ser sede del “Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres en Poderes Judiciales Provinciales”, organizado en Purmamarca por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JuFeJus). La actividad contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir.

En este espacio, se busca debatir, intercambiar experiencias y sistematizar información sobre las prácticas judiciales actuales, con miras a optimizar el servicio de justicia.

En este marco, el debate se centró en la importancia de que los poderes judiciales actúen como garantes efectivos de los derechos humanos de mujeres y diversidades.

El gobernador Sadir, acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, compartió el encuentro con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Ekel Meyer, y la titular de JuFeJus, Emilia María Valle.

La participación de representantes de diversas provincias, subraya el rol de Jujuy como un punto de encuentro clave para abordar temáticas de gran relevancia para el sistema judicial argentino.