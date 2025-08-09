Las 24 Horas de Jujuy – Estudiantes de nivel secundario recibieron una charla-taller sobre habilitaciones comerciales

Diario digital!

URGENTE

Estudiantes de nivel secundario recibieron una charla-taller sobre habilitaciones comerciales

9 / agosto / 2025 Sociedad

Estudiantes de la Escuela Comercial N° 2 “Malvinas Argentinas” y del Bachillerato N° 6 de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, recibieron una charla-taller sobre “habilitación comercial” en la Municipalidad de la capital por parte de personal de la Dirección de Habilitaciones Comerciales, en el marco de acciones que desarrolla la Coordinación de Políticas Públicas de Adolescentes y Juventud.

Estudiantes de nivel secundario recibieron una charla-taller sobre habilitaciones comerciales

El encuentro, se concretó en el salón de conferencias en lo alto del Mercado de Concentración y Abasto de avenida Almirante Brown, oportunidad en que los estudiantes de estos establecimientos, pudieron conocer la metodología actual que establece el gobierno de la Ciudad para emprender o habilitar un local comercial.

Al respecto, Silvia Artero titular de Habilitaciones Comerciales, enfatizó que los estudiantes “abarcan en su currícula tema, ver cómo se inicia el trámite de un comercio, la habilitación y cómo llegar al fin de esa habilitación lo mejor posible; lo más rápido y a través de un trámite ágil ó cómo van a ir sorteando las distintas etapas del procedimiento”.

“La idea-siguió-, es que desde chicos ellos que están en tercer o cuarto años, sepan cómo iniciar un trámite en la Dirección de Habilitaciones, y así puedan ellos mismos servir de réplica para ayudar a quienes lo necesiten o ya saber cómo se hace esto”.

En tanto, la profesora Olmos Martiriana del comercial N°2 “Malvinas Argentinas”, dijo que “Venimos aprender los temas de habilitación” y acotó que “los alumnos de tercer año, que por lo general realizan o tramitan las funciones dentro de los organismos, indispensables para la habilitación, y los de cuarto y quinto año, replican en sus empresas”.

“Entonces, vinieron a aprender, porque ya están en la orientación donde ellos necesitan ver toda la curricular del área administrativa porque el título de ellos es Administración y Economía. Así que, bueno, toda la información que nos puedan brindar para poder lograr los objetivos va a ser muy bienvenida”, concluyó.

Por su parte, Silvia Artero 0del Bachillerato N° 6 EPJA de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, expresó que “los estudiantes tienen un proyecto de índole socio comunitario, que es una revista “Red de Sueño”. Jóvenes que han realizado ya entrevista a más de 30 emprendedores de la zona y en este momento, queremos volcar todo lo aprendido a la realidad; porque si bien en la revista ya han registrado alguna información sobre habilitaciones comerciales, hoy vamos a ver realmente cómo se hace ese paso en la vida real”.

Por último, Flavia Lara de la Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud, indicó que se ha “generado una mesa de diálogo con los docentes en este caso particularmente con el Colegio del Bachillerato N 6 del B° Malvinas para tomar vínculos con áreas del municipio, en este caso con la Dirección de Habilitaciones, generando el encuentro entre la teoría y un poco la práctica de los estudiantes de acuerdo a la modalidad en la que se encuentran estudiando y tengan los conocimientos del día a día y, bueno, por qué no también, generar que se inicien en una carrera de esta índole”.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

Ago 08, 2025 0

El vicegobernador y presidente de la Legislatura, Alberto Bernis, recibió -acompañado por los legisladores Omar Gutiérrez, Mario Fiad y el director del SAME, Dr. Pablo Jure— a integrantes del...
Leer más
Con buenos resultados, avanza el Sistema de Incidencias y Reclamos del ISJ

Con buenos resultados, avanza el Sistema de...

Ago 07, 2025 0

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad realizada por primera vez en la provincia

El ISJ gestionó cirugía de alta complejidad...

Ago 07, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario