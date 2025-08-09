Estudiantes de nivel secundario recibieron una charla-taller sobre habilitaciones comerciales

Estudiantes de la Escuela Comercial N° 2 “Malvinas Argentinas” y del Bachillerato N° 6 de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, recibieron una charla-taller sobre “habilitación comercial” en la Municipalidad de la capital por parte de personal de la Dirección de Habilitaciones Comerciales, en el marco de acciones que desarrolla la Coordinación de Políticas Públicas de Adolescentes y Juventud.

El encuentro, se concretó en el salón de conferencias en lo alto del Mercado de Concentración y Abasto de avenida Almirante Brown, oportunidad en que los estudiantes de estos establecimientos, pudieron conocer la metodología actual que establece el gobierno de la Ciudad para emprender o habilitar un local comercial.

Al respecto, Silvia Artero titular de Habilitaciones Comerciales, enfatizó que los estudiantes “abarcan en su currícula tema, ver cómo se inicia el trámite de un comercio, la habilitación y cómo llegar al fin de esa habilitación lo mejor posible; lo más rápido y a través de un trámite ágil ó cómo van a ir sorteando las distintas etapas del procedimiento”.

“La idea-siguió-, es que desde chicos ellos que están en tercer o cuarto años, sepan cómo iniciar un trámite en la Dirección de Habilitaciones, y así puedan ellos mismos servir de réplica para ayudar a quienes lo necesiten o ya saber cómo se hace esto”.

En tanto, la profesora Olmos Martiriana del comercial N°2 “Malvinas Argentinas”, dijo que “Venimos aprender los temas de habilitación” y acotó que “los alumnos de tercer año, que por lo general realizan o tramitan las funciones dentro de los organismos, indispensables para la habilitación, y los de cuarto y quinto año, replican en sus empresas”.

“Entonces, vinieron a aprender, porque ya están en la orientación donde ellos necesitan ver toda la curricular del área administrativa porque el título de ellos es Administración y Economía. Así que, bueno, toda la información que nos puedan brindar para poder lograr los objetivos va a ser muy bienvenida”, concluyó.

Por su parte, Silvia Artero 0del Bachillerato N° 6 EPJA de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos, expresó que “los estudiantes tienen un proyecto de índole socio comunitario, que es una revista “Red de Sueño”. Jóvenes que han realizado ya entrevista a más de 30 emprendedores de la zona y en este momento, queremos volcar todo lo aprendido a la realidad; porque si bien en la revista ya han registrado alguna información sobre habilitaciones comerciales, hoy vamos a ver realmente cómo se hace ese paso en la vida real”.

Por último, Flavia Lara de la Coordinación de Políticas Públicas de Adolescencia y Juventud, indicó que se ha “generado una mesa de diálogo con los docentes en este caso particularmente con el Colegio del Bachillerato N 6 del B° Malvinas para tomar vínculos con áreas del municipio, en este caso con la Dirección de Habilitaciones, generando el encuentro entre la teoría y un poco la práctica de los estudiantes de acuerdo a la modalidad en la que se encuentran estudiando y tengan los conocimientos del día a día y, bueno, por qué no también, generar que se inicien en una carrera de esta índole”.