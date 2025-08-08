Álvaro Zenteno fue reelecto como presidente del Club Los Perales

Con proyectos que trascienden lo deportivo y un equipo de trabajo consolidado, el club reafirma su compromiso social, institucional y futbolístico.

En la sede del Club Social, Deportivo y Cultural Los Perales, el murmullo de los socios se mezclaba con ese aroma a papeles viejos y café de asamblea. Allí, bajo la atenta mirada de dirigentes y vecinos, se celebró la reunión extraordinaria que selló la continuidad de Álvaro Zenteno como presidente por dos años más.

La jornada incluyó la lectura de la memoria, la aprobación del balance y, sobre todo, la reafirmación de un proyecto que no se agota en los límites de una cancha. “Yo siempre digo que tengo la suerte de ser la cara visible, pero lo cierto es que detrás hay un grupo de cinco o seis personas que dejan horas, energías y corazón por el club”, expresó Zenteno, con esa humildad que no es pose sino costumbre.

Recordó que incluso los chicos se suman a dar una mano: “Cuando alguno de nosotros no puede, ellos ayudan con las inferiores o con lo que haga falta. Mientras sigamos teniendo sueños por cumplir y la fuerza para hacerlo, vamos a estar acá. Lo importante es ver que el club crece y que los gurises tienen un lugar cómodo, desde una secretaría donde recibirlos hasta instalaciones que inauguramos y mejoramos cada año”.

Entre los proyectos inmediatos está la construcción de una tribuna que una las dos canchas y que sirva, además, como espacio con comodidades para el público. “La idea es que la gente pueda ver los partidos, tanto de primera como de inferiores, y que la entrada que se cobre nos permita sostener gastos básicos, como la cal para marcar la cancha, que hoy es un gasto importante”, explicó.

Pero Zenteno mira más lejos: junto a la histórica secretaria Gladys Arroyo, trabajan para reinstalar un programa educativo que permita a quienes no terminaron la secundaria completarla en un año y medio. “Vamos a empezar con los chicos del club, pero la idea es abrirlo a toda la comunidad. Siempre digo que a veces usamos la pelota como excusa para hacer cosas mucho más importantes”.

En la comisión directiva lo acompañan el doctor Gonzalo de la Colina como vicepresidente, Gladys Arroyo en la secretaría a quien el club homenajeó en vida con una placa, Ezequiel Quiroga como tesorero y miembros como René Facundo Casas, Miguel Gutiérrez, Ivonne Ruiz y Juan Galdo. La doctora Mariel de Vedia Zenteno, madre del presidente, fortalecerá el área social, trabajo que ha venido realizando de forma silenciosa pero constante.

Los planes incluyen la construcción de un pequeño palco de prensa y la remodelación del sector de las tribunas del Fortín Gaucho. “Vamos paso a paso, siempre cuidando el orden institucional y pensando en que el club no solo esté al día, sino que crezca en lo social y en lo deportivo”, afirmó Zenteno.

El Club Los Perales, referente tanto en fútbol masculino como femenino, inicia así un nuevo ciclo donde experiencia y juventud se entrelazan con firmeza.

Y si de nombres se trata, este cronista que en Los Perales vivió su primer Regional Federal Amateur y celebra hoy una década de oficio no puede dejar de pensar que una tribuna debería llevar el nombre de Jorge Barcellone, y que el estadio, más allá de su segunda cancha “Sebastián Zenteno”, quizá merezca llevar ese apellido completo que tantas historias guarda. Porque el doctor Zenteno sabe muy bien de dónde vengo… y yo sé exactamente hacia dónde va.