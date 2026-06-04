Sadir lanzó el desafío Ironman, una apuesta al deporte, el turismo y la cultura en Jujuy

La competencia internacional se realizará el 21 de febrero de 2027 y combinará deporte, cultura y turismo en un escenario único, consolidando a Jujuy como destino de grandes eventos de proyección mundial.

El gobernador Carlos Sadir presentó el Desafío Ironman 5150 Pujllay, el cual se llevará a cabo el 21 de febrero 2027 en Jujuy. «Experiencia deportiva, cultural y turística de carácter única en el mundo, el cual es fruto de un gran trabajo articulado y refuerza nuestro posicionamiento internacional”, explicó el mandatario.

En ese sentido, el gobernador Sadir destacó que “tras años de trabajo y esfuerzo, Jujuy se convirtió en una plaza importante a nivel turístico”, sosteniendo que este tipo de evento “nos da mucha visibilidad e impacta directamente en el turismo hotelero, gastronómico y actividades afines”.

“Tenemos una fuerte apuesta a la promoción del deporte en todos sus niveles y disciplinas”, subrayó Sadir, remarcando así “la fuerte inversión en infraestructura, el acompañamiento a las instituciones deportivas” y, en el caso del desafío Ironman, que “permita que todo el mundo vea lo que somos capaces de organizar”.

Deporte, turismo y economía

A su turno, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, calificó la presentación como “un día histórico para Jujuy”, remarcando la articulación interinstitucional y sinergia de “un Estado que comparte una visión a futuro de desarrollo y crecimiento que nos permite el desarrollo de empleo, turismo, oportunidades e identidad”.

Seguidamente, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, hizo énfasis en “el constante despliegue territorial y el trabajo codo a codo con municipios e instituciones privadas”.

Por su parte, Rubén Sciutto, CEO y socio gerente de Ironman Argentina, ponderó la “importante visión política que tiene Jujuy, que a través del deporte impacta directamente en la economía”, anticipando que se trata de la primera de las 3 ediciones que se van a realizar en la provincia.

“Cuando abran calendario Ironman van a ver Jujuy y van a descubrir una maravillosa provincia”, indicó.

Finalmente, el director de Ironman Argentina, Maximiliano Guiraldi, agradeció el soporte de equipo técnico y compromiso de “un gobierno que acompaña y promueve este tipo de actividades”.

La presentación del icónico desafío extremo fue realizada en el Salón Éxodo Jujeño del Cabildo junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de Ironman en Argentina y Latinoamérica, CFI, SAME, y representantes de instituciones deportivas y atletas.