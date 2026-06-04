Desplazan a dos funcionarios en la Municipalidad de San Pedro de Jujuy

Se tratan del director de Transporte Nicolás Maldonado y al director de Turismo Franco Melano, por una supuesta comisión de delitos.

La Municipalidad San Pedro de Jujuy informó esta mañana mediante un comunicado a la comunidad que, ante hechos de público conocimiento que involucran a funcionarios municipales, se ha dispuesto apartarlos de las funciones que desempeñaban, sin goce de haberes, hasta tanto la justicia Contravencional de Jujuy resuelva ambas cuestiones.

Las denuncias se encuentran siendo tramitadas por la Justicia para determinar las responsabilidades de cada uno de los funcionarios apartados.

De esta forma, señala el comunicado que, la gestión del Dr. Julio Bravo reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto a las instituciones y la igualdad ante la ley, principios que deben guiar la conducta de todos los funcionarios y agentes públicos.