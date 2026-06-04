Atropelló con su moto a un hombre y lo condenaron a 5 años de prisión por homicidio culposo agravado

El hecho por el que fue condenado, tuvo como víctima fatal a Rubén “Pocho” Oviedo el 13 abril de 2019.

El Tribunal Criminal Nº 3, por unanimidad, condenó a Mauro Luciano Aredes a la pena de cinco años de prisión por ser autor material y responsable del delito de “Homicidio culposo agravado”.

Los magistrados, además, inhabilitaron al condenado a conducir todo tipo de vehículo por el termino de diez años y ordenaron que, una vez firme la sentencia, se proceda a su inmediata detención y traslado al Servicio Penitenciario.

El fallo condenatorio fue emitido hoy 4 de junio, por el Tribunal constituido por los jueces Dres. María Margarita Nallar–presidente de trámite-, Carolina Pérez Rojas y Mario Ramón Puig; secretaría a cargo de la Dra. Andrea Meriles.

Como fiscal se desempeñó el Dr. Juan Sorbello, mientras que la querella estuvo a cargo del Dr. Sebastián Espada, en representación de los familiares de la víctima.

La defensa técnica del enjuiciado Aredes fue ejercida porel Dr. Ezequiel Eduardo Martínez.

Hechos

Según la acusación de la Fiscalía, el hecho por el que fue juzgado y condenado Mauro Aredes ocurrió el 13 de abril de 2019, aproximadamente a horas 20:45, en circunstancias en que Rubén Ángel Oviedo se dispuso a cruzar por sobre la senda peatonal la avenida Córdoba, intersección calle José Hernández, a la altura del Hospital de Niños de San Salvador de Jujuy.

En esos momentos, Oviedo fue embestido por un moto vehículo, conducido por Aredes, el cual circulaba por avenida Córdoba a alta velocidad, con aliento etílico conforme declaración de dos agentes policiales, dando como resultado en alcotest una ingesta de 0,25g/l.

Aredes, tras no ceder el paso ante la calidad de peatón a Oviedo conforme la Ley 24.449 art. 41, impactóa la víctima, provocándole lesiones de distinta consideración.

Tras el hecho, el acusado intentó encender el moto-vehículo y hacer abandono del lugar del hecho, lo que fue impedido por un efectivo policial.

Como consecuencia, la víctima, Oviedo, permaneció internado y en terapia intensiva por el periodo de nueve meses aproximadamente. Producto de las lesiones sufridas se desencadenó su muerte.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer por el Tribunal en lo Criminal Nº3 en una audiencia que se cumplirá en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia.