Sadir inauguró la refacción integral del Bachillerato Provincial N° 4 de La Mendieta

Las mejoras incluyeron trabajos de infraestructura, pintura, iluminación, renovación de espacios pedagógicos y optimización de servicios, beneficiando a más de 250 estudiantes de los turnos diurno y nocturno.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración de las obras de refacción integral del Bachillerato Provincial N° 4 de La Mendieta, establecimiento que cuenta con una matrícula superior a los 250 estudiantes y una trayectoria de 47 años al servicio de la educación pública.

Acompañado por la ministra de Educación, Daniela Teseira, autoridades provinciales, municipales y miembros de la comunidad educativa, el mandatario destacó la importancia de seguir fortaleciendo la infraestructura escolar en toda la provincia como parte de una política sostenida de inversión en educación.

“Estamos apostando a la educación pública y a la obra pública, que es tan importante para nuestras comunidades. Buscamos brindar espacios adecuados para que nuestros estudiantes y docentes desarrollen sus actividades en las mejores condiciones”, expresó Sadir durante el acto.

Asimismo, remarcó que la Provincia continúa ejecutando obras a pesar del contexto económico complejo, gracias a una administración responsable de los recursos. En ese sentido, reafirmó el compromiso de seguir trabajando para mejorar la infraestructura y los servicios esenciales en todo el territorio jujeño.

Por su parte, la ministra de Educación señaló que la intervención forma parte del plan de reparaciones integrales que se lleva adelante en numerosos establecimientos educativos de la provincia. “Hoy celebramos la inauguración de una obra muy importante para esta institución, que tiene orientación en informática y una destacada trayectoria en la formación de jóvenes de la región”, indicó.

La funcionaria también valoró el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los municipios y las comisiones municipales para agilizar las respuestas en materia de infraestructura escolar. “Estamos construyendo una red de trabajo que nos permite avanzar con obras y mejoras pensadas principalmente para nuestros estudiantes”, afirmó.

Obras de refacción integral

El director del establecimiento, Walter Pereyra, destacó el impacto de las obras realizadas, que contemplaron una renovación integral del edificio. Los trabajos incluyeron pintura general, mejoras en aulas, iluminación, sistema de provisión de agua, biblioteca, sala de robótica y la incorporación de una sala de arte, entre otros espacios.

“Prácticamente contamos con un edificio nuevo. La escuela fue actualizada y adaptada a las necesidades actuales, generando un cambio muy valorado por toda la comunidad educativa”, señaló.

Las obras representan un importante avance para el fortalecimiento de las condiciones de enseñanza y aprendizaje en el Bachillerato Provincial N° 4, consolidando el compromiso del Gobierno de Jujuy con una educación pública de calidad y con igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.