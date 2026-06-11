Estudiantes de Vinalito participaron de un taller para prevenir la violencia digital

Estudiantes del Colegio Agrotécnico de Vinalito recibieron herramientas de prevención de la violencia digital, a traves del taller «Lo virtual es real».

En la localidad de Vinalito, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, llevó a cabo el taller “Lo virtual es real”, en el marco de las actividades de prevención de la violencia digital, destinado a estudiantes del Colegio Agrotécnico N° 11.

La jornada de reflexión tuvo como objetivo brindar herramientas para identificar, prevenir y abordar las distintas formas de violencia que pueden manifestarse en los espacios digitales.

Prevención de la violencia digital

Se explicaron las formas de uso responsable de las tecnologías, las redes sociales y las plataformas de comunicación tratando temas vinculados al ciberacoso, la difusión no consentida de contenido íntimo, el hostigamiento y otras situaciones que afectan principalmente a mujeres, jóvenes y personas de la diversidad sexual.

La propuesta busca fortalecer el desarrollo de habilidades para reconocer situaciones de riesgo, promover vínculos digitales respetuosos y fomentar una cultura de cuidado basada en el respeto, la empatía y el ejercicio de los derechos en entornos virtuales.

Asimismo, se destacó la importancia de generar espacios de diálogo y concientización que permitan a las juventudes identificar señales de alerta y conocer los recursos institucionales disponibles para solicitar asistencia y acompañamiento cuando sea necesario.

Estas acciones reafirman el compromiso de seguir impulsando políticas públicas de prevención y promoción de derechos para la construcción de un Jujuy más justo, igualitario y seguro, teniendo en cuenta que la violencia en entornos digitales puede tener consecuencias graves en la vida de las personas.

A cargo de la disertación estuvo el director provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado.