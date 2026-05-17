Sadir encabezó las fiestas patronales de Monterrico en honor a San Isidro Labrador

El gobernador Carlos Sadir acompañó a la comunidad en los actos centrales y destacó el crecimiento de la ciudad a través del trabajo conjunto con el municipio.

En el marco de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador, patrono de la ciudad de Monterrico, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó de la misa y del desfile cívico-militar junto al vicegobernador Alberto Bernis, el intendente Luciano Moreira, funcionarios provinciales y municipales, legisladores y vecinos de la comunidad.

El mandatario provincial expresó su satisfacción por acompañar una vez más a la comunidad de Monterrico y destacó el crecimiento y desarrollo que atraviesa la ciudad.

“Estoy muy contento de venir a Monterrico y ver cómo progresa, cómo está cada día más lindo. Venimos trabajando mucho junto al intendente y toda la comunidad, gestionando obras y mejoras que hoy se reflejan en la calidad de vida de la gente”, sostuvo Sadir.

Asimismo, remarcó las distintas obras ejecutadas en la ciudad, entre ellas pavimentación, iluminación y el paseo gastronómico, señalando que “son avances muy importantes para toda la comunidad”. En ese sentido, el gobernador dejó un mensaje a los vecinos en el marco de la celebración patronal y auguró “lo mejor para toda la comunidad de Monterrico en la conmemoración de San Isidro Labrador», Seguido, reafirmó «el compromiso de seguir trabajando junto al intendente para tener una ciudad más linda, cómoda y moderna”.

Trabajo conjunto entre provincia y municipio

Por su parte, el vicegobernador Alberto Bernis destacó el trabajo articulado entre Provincia y Municipio, poniendo énfasis en las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos. “Trabajamos junto al gobernador y los intendentes de toda la provincia para sostener un proyecto basado en la paz social y en mejorar las condiciones de vida de toda la comunidad”, afirmó.

Además, Bernis llamó a reflexionar sobre el significado de las fiestas patronales y expresó un mensaje de esperanza y unidad para los vecinos. “Que San Isidro Labrador nos dé la fuerza necesaria para trabajar con humildad, transparencia y compromiso por el bien común de toda la sociedad”, manifestó.

A su turno, el intendente Luciano Moreira valoró la presencia de las autoridades provinciales en la ciudad y destacó el acompañamiento institucional durante las celebraciones patronales. Asimismo, confirmó la realización del desfile cívico-militar y anunció asueto escolar para la jornada siguiente.

También participaron de las actividades el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo; el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez; el diputado provincial Mario Lobo y el director de Relaciones con la Comunidad, Camilo Atim.