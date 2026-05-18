El “Lobo” volvió al triunfo y sigue siendo el puntero de la Zona B

Gimnasia y Esgrima de Jujuy derrotó 1 a 0 a Temperley y reafirmó su protagonismo en la Primera Nacional, liderando la Zona B con 26 unidades.

El partido correspondió a la fecha 14 del certamen de la segunda división del fútbol argentino El tanto fue anotado por Mauro Cachi (69’), mientras que Delfor Minervino fue expulsado tras la finalización del encuentro.

Por otra parte Temperley llegó a las siete fechas sin sumar de a tres y salió de los puestos de Reducido.

La producción futbolística del elenco dirigido por Hernán Pellerano fue satisfactoria, generando numerosas situaciones claras de gol, con dos disparos en el travesaño, jugadas mano a mano en el área chica y remates de media distancia que el arquero logró neutralizar, escenario que abre las puertas a promisorias expectativas de cara al próximo compromiso que será el domingo 24, a partir de las 17 horas, frente a Gimnasia y Tiro de Salta en la vecina provincia.

Consumada la victoria, el director técnico de Gimnasia, Hernán Pellerano, se mostró conforme con el rendimiento del equipo, destacando que “se insista en todo momento”, más aún “cuando el gol no llegaba”, para luego subrayar que “somos justos ganadores”.

Asimismo, en su análisis del partido, consideró que un punto a mejorar a futuro “es el posicionamiento después del gol, porque nos encontraban mal parados”.

Con respecto a los cambios realizados durante el encuentro, indicó que “no hay titulares ni suplentes y eso quedó demostrado nuevamente” y explicó que “cada partido es distinto y pongo jugadores de acuerdo a las características rival”. “Todos muestran estar comprometidos”, agregó.

Por otra parte, se refirió al próximo enfrentamiento con Gimnasia y Tiro de Salta, señalando que “una victoria ante ellos nos posicionaría mejor, pero siempre pensamos a largo plazo, porque queremos ascender”.

“Nos mantenemos concentrados en nuestro objetivo y seguir creciendo”, enfatizó Pellerano.

En esta línea, subrayó que “nuestra forma de jugar es nuestra mejor herramienta para todo partido”, para luego puntualizar que “si nos imponemos en ese aspecto, tendremos muchas chances de ganar”.

“Esta clase de partidos son muy trabajados, así que trataremos de sacarlo adelante con nuestro fútbol”, completó el DT del “Lobo”.

Síntesis:

Gimnasia y Esgrima 1: Milton Álvarez; Delfor Minervino, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Martín Lazarte; Francisco Maidana, Hugo Soria, David Gallardo y Francisco Molina; Abel Argañaraz y Cristian Menéndez. DT Hernán Pellerano.

Temperley 0: Ezequiel Mastrolia; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde y Lucas Angelini; Fernando Brandán, Lucas Richarte, Adrián Arregui y Franco Benítez; Marcos Echeverría y Franco Díaz. DT Nicolás Domingo.

Gol: Mauro Cachi (69’).

Amonestados: Hugo Soria, MartÍn Lazarte y Delfor Minervino en Gimnasia – Fernando Brandán, Franco Díaz y Gerónimo Tomasetti en Temperley.

Expulsado: Delfor Minervino (GyEJ).

Cambios: En Gimnasia; Octavio Bianchi por Abel Argañaraz, Mauro Cachi por Francisco Maidana, Federico Paradela por Martín Lazarte, Emiliano Endrizzi por Cristian Menéndez y Claudio Pombo por Francisco Molina – En Temperley; Gabriel Esparza por Fernando Brandán, Gerónimo Tomasetti por Lucas Richarte, Facundo Kruger por Marco Echeverría, Gabriel Hauche por Franco Benítez y Valentino Werro por Adrián Arregui.