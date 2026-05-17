El municipio de San Salvador de Jujuy, celebró el Día de la Familia junto a vecinos de Alto Comedero

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, acompañó a las familias de Alto Comedero durante el gran festival realizado en el Multiespacio El Alto en conmemoración del Día Internacional de la Familia. La propuesta reunió a vecinos y vecinas en una tarde de integración, recreación y encuentro comunitario, con juegos, actividades culturales y un innovador “pasaporte saludable” que promovió hábitos de bienestar y participación para todas las edades.

Durante la celebración el mandatario resaltó el trabajo articulado de las distintas áreas municipales para lograr este encuentro. En este sentido, Jorge expresó: “Es una enorme alegría todo el ejemplo que da todo el colectivo organizado de distintas secretarías del municipio, pero con la familia de Alto Comedero”.

El intendente Jorge subrayó además el valor simbólico de la familia como pilar de la ciudad, señalando que “donde hay familia, hay voluntad de construcción de comunidad y de ciudad, la familia significa justamente la base de nuestra sociedad”.

El festival contó con la participación de equipos de, Cultura, Niñez, Inclusión, Políticas Públicas, Salud, Educación, Adultos Mayores, Centros de Participación Vecinal (CPV) y Centros Integradores Comunitarios (CIC), bajo la coordinación de la Secretaría de Desarrollo Humano, entre cuyas iniciativas, una de las más destacadas fue el “pasaporte saludable”, una dinámica que permitió a las familias recorrer estaciones vinculadas a la convivencia, la comunicación y los hábitos saludables.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro manifestó su satisfacción por el estímulo a los vínculos generacionales que se vivió en el predio, “la verdad que el Chuli nos incentiva a estimular los vínculos, a generar las relaciones, a tener una comunidad saludable”.

El funcionario también hizo hincapié en la importancia de recuperar el contacto personal frente al uso excesivo de la tecnología, “la comunicación básicamente entre dentro de la familia. Por ahí el celular hoy en día hace que nos comuniquemos solamente a través de una pantalla”.

La jornada no solo fue recreativa, sino que tuvo un fuerte componente de prevención. En un contexto donde la rutina diaria puede generar angustia, el secretario de Desarrollo Humano afirmó que el objetivo es que “nuestra historia, nuestras costumbres tengan una vinculación de padres a hijos y de nietos a abuelos” para combatir problemas de salud mental. “Hacemos prevención en todo lo que sea posible”, concluyó el secretario al referirse al éxito de la convocatoria.

Con actividades que incluyeron desde presentaciones artísticas hasta puestos de huerta y juegos interactivos para niños, el Municipio reafirmó su compromiso de fortalecer los espacios comunitarios en los barrios y promover la calidad de vida de todos los jujeños.